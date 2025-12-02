menu hamburguer
Corinthians

Yuri Alberto não viaja e vira desfalque do Corinthians contra o Fortaleza

Atacante ficará em São Paulo para se recuperar de dores na virilha

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 02/12/2025
16:06
Yuri Alberto chegou ao Corinthians em 2022 (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Atacante saiu com dores após a partida contra o Botafogo (Foto: Thiago Miyashiro/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Yuri Alberto será desfalque do Corinthians para o duelo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (3), pelo Campeonato Brasileiro. Com dores na virilha, o jogador passou por exames, e a comissão técnica optou por preservar o atacante.

O atacante atuou durante todo o empate com o Botafogo, no domingo (30), e deixou o campo com dores na virilha. Yuri Alberto ainda participou do treino regenerativo na segunda-feira (1), mas o departamento médico do Corinthians passou a tratar o caso com atenção. A avaliação inicial indica que há, de fato, algum problema, e novos exames serão realizados para esclarecer a situação.

A pedido da comissão técnica, o Timão não divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Fortaleza. Internamente, há a estratégia de poupar os titulares para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

A prioridade do Corinthians na reta final da temporada é a disputa da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. O jogo de ida será no dia 10 de dezembro, no Mineirão. Apesar da precaução, há um otimismo interno para a presença de Yuri Alberto nas decisões.

Yuri Alberto marcou dois gols no clássico (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)
Yuri Alberto será desfalque para confronto contra o Fortaleza (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/GazetaPress)

Histórico de lesão

Neste ano, Yuri Alberto sofreu com dois graves problemas médicos, que o tiraram de 21 jogos na temporada, com 61 dias fora. Em maio, o jogador sofreu uma fratura ne vértebra lombar, e retornou somente em agosto. Posteriormente, passou por uma cirurgia na hérnia inguinal e ficou fora até setembro.

O jogador tem o costume de se recuperar rapidamente de lesões. Entretanto, o esforço para voltar 'antes da hora', também o prejudicou. Yuri Alberto já estava sentindo dores semanas antes do duelo contra o Botafogo.

Próximo jogo

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (3), Às 19h (de Brasília), no Castelão. O Timão ocupa a nona colocação na tabela do Brasileirão, com 46 pontos. Os comandados de Dorival Júnior não vencem há duas rodadas no torneio.

