O sorteio da Copa do Brasil definiu os confrontos das oitavas de final da competição nesta segunda-feira (2). Uma das cenas que chamaram a atenção foi a reação da presidente do CSA, de Alagoas, que vai enfrentar o Vasco.

continua após a publicidade

Muitos confrontos pesados foram sorteados para a próxima fase da competição, incluindo a reedição da final de 2024, com Flamengo x Atlético-MG, e um dos maiores clássicos do Brasil, com Palmeiras x Corinthians. Porém, um dos assuntos mais repercutidos na rede é sobre Vasco x CSA-AL.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Assim que a presidente Mirian Monte escuta que o Vasco seria o adversário do CSA na Copa do Brasil, ela vira para trás e comemora. Vale lembrar que o clube disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro e eliminou o Grêmio na terceira fase.

continua após a publicidade

Miriam Fonte, presidente do CSA (Foto: Reprodução)

Veja vídeo da reação da presidente do CSA ao saber que vai enfrentar o Vasco na Copa do Brasil

A presidente do CSA, Mirian Monte, comemora por enfrentar o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil! pic.twitter.com/XMZbTAznNG — NTVASCAÍNOS (@ntvascainos) June 3, 2025

CSA eliminou o Grêmio na Copa do Brasil

O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo CSA. O Tricolor Gaúcho ficou no 0 a 0 com o CSA na Arena do Grêmio, que havia vencido o jogo de ida por 3 a 2, e avança para as oitavas de final. Ao longo do jogo, o Grêmio teve oportunidades de marcar, mas parou na grande atuação de Gabriel Felix, goleiro do CSA. A partida também foi marcada por nova polêmica de arbitragem, já que o Tricolor Gaúcho balançou as redes, com Aravena, aos 46 minutos do segundo tempo, mas o árbitro Matheus Candançan anulou por falta de Kannemann.

Como foi o jogo

Como esperado, o Grêmio, que precisava reverter a desvantagem na Copa do Brasil, tomou a iniciativa. Porém, as oportunidades mais claras só foram aparecer na segunda metade do primeiro tempo.

continua após a publicidade

➡️Galvão não perdoa Abel Ferreira após polêmica e manda recado ao técnico

Aos 22, após cruzamento vindo da esquerda, de Amuzu, Islan cabeceou para trás e Gabriel Felix deu um tapa na bola. Aos 27, o goleiro do CSA abafou bem após Cristian Olivera tabelar com Villasanti e concluir, sem muito ângulo, do lado direito da grande área. Aos 32, Marlon soltou uma bomba de fora da área, e o arqueiro do Azulão desviou pela linha de fundo.

Nos acréscimos, o Grêmio intensificou a pressão. Aos 46, Braithwaite recebeu no lado esquerdo da grande área, mas foi travado por Gabriel Felix na hora da finalização. Aos 48, Amuzu cruzou, Ronald escorou, e Monsalve chutou forte, de primeira, na trave esquerda.

No início do segundo tempo, aos quatro minutos, o Grêmio levou um susto. Após chute travado de Marcelinho, Enzo cruzou rasteiro, e a bola ficou viva na pequena área, mas ninguém concluiu.

Já aos nove, Mano recorreu a dois centroavantes para tentar salvar o Grêmio na Copa do Brasil, com a entrada de Arezo no lugar de Monsalve. Aos 11, Amuzu cortou para dentro e bateu colocado, com perigo. Três minutos depois, Braithwaite ganhou de Camacho na meia-lua e bateu forte, para mais uma boa defesa de Gabriel Felix.

Exposto, o Grêmio deixa espaço para alguns contra-ataques do CSA, que buscava principalmente o lado direito, com Guilherme Cachoeira. Aos 21, em cobrança de falta de Silas, Tiago Volpi defendeu em dois tempos. Na saída para o contra-ataque, Luiz Gustavo deixou o braço próximo ao rosto de Alysson. Chamado pelo VAR, Matheus Delgado Candançan deu apenas cartão amarelo para o zagueiro do Azulão.

Com o CSA extremamente fechado, no 6-3-1, o Grêmio apelava para os cruzamentos. Aos 39, Pavón, que entrou como lateral direito, ergueu. Arezo se antecipou à marcação e desviou. No alto, Gabriel Felix, o nome do jogo, fez mais uma grande defesa.

Aos 46, após cobrança de escanteio de Lucas Esteves, Wagner Leonardo desviou de cabeça e Gabriel Felix fez mais um milagre. No rebote, Aravena mandou para o gol. Indeciso, Matheus Candançan foi ao VAR e anulou por falta de Kannemann. Indignado, os jogadores do Grêmio partiram para cima do árbitro. Por peitá-lo, Arezo foi expulso. Aos 53, o CSA quase marcou. Igor Bahia saiu cara a cara com Volpi, que fez grande defesa. Com isso, o CSA eliminou o Grêmio e vai enfrentar o Vasco.