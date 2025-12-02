Libertadores: Vitor Roque se pronuncia após vice do Palmeiras para o Flamengo
Atacante publicou um texto nas redes sociais após a derrota
O centroavante Vitor Roque foi às redes sociais após o vice-campeonato do Palmeiras na Libertadores, no último sábado (29), em Lima, no Peru. O camisa 9 escreveu que foi uma "derrota muito dolorosa" para o Flamengo no estádio Monumental U.
– Derrota muito dolorosa. Dói porque sabíamos que tínhamos tudo para conquistar. Lutamos até o último segundo, mas ainda não foi o suficiente. Mesmo assim, não desistiremos até conseguir! – publicou o camisa 9 de Abel Ferreira.
Palmeiras e Flamengo no Brasileirão
Após a derrota na final da Libertadores, o Alviverde pode ver o rival levantar mais uma taça. Nesta quarta-feira (3), se o Flamengo vencer o Ceará, no Maracanã, se sagra campeão do Brasileirão. O time de Abel Ferreira precisa torcer por um tropeço do Rubro-Negro, além de vencer o jogo contra o Atlético-MG.
Palmeiras
03/12 - Atlético-MG x Palmeiras - Arena MRV
07/12 - Ceará x Palmeiras - Arena Castelão
Flamengo
03/12 - Flamengo x Ceará - Maracanã
07/12 - Mirassol x Flamengo - Maião
