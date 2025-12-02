Libertadores: Vitor Roque se pronuncia após vice do Palmeiras para o Flamengo

O centroavante Vitor Roque foi às redes sociais após o vice-campeonato do Palmeiras na Libertadores, no último sábado (29), em Lima, no Peru. O camisa 9 escreveu que foi uma "derrota muito dolorosa" para o Flamengo no estádio Monumental U.

– Derrota muito dolorosa. Dói porque sabíamos que tínhamos tudo para conquistar. Lutamos até o último segundo, mas ainda não foi o suficiente. Mesmo assim, não desistiremos até conseguir! – publicou o camisa 9 de Abel Ferreira.

Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

Após a derrota na final da Libertadores, o Alviverde pode ver o rival levantar mais uma taça. Nesta quarta-feira (3), se o Flamengo vencer o Ceará, no Maracanã, se sagra campeão do Brasileirão. O time de Abel Ferreira precisa torcer por um tropeço do Rubro-Negro, além de vencer o jogo contra o Atlético-MG.

Palmeiras

03/12 - Atlético-MG x Palmeiras - Arena MRV

07/12 - Ceará x Palmeiras - Arena Castelão

Flamengo

03/12 - Flamengo x Ceará - Maracanã

07/12 - Mirassol x Flamengo - Maião

