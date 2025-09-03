Lesão de Jair abre disputa por vaga no meio-campo do Vasco

A torcida do Vasco recebeu uma notícia dura nesta terça-feira (2): o volante Jair, que sofreu uma lesão grave no joelho direito na partida contra o Sport, deve perder o restante da temporada, já que o tratamento deve durar de oito a dez meses conforme foi informado pelo Canal do Pedrosa e confirmado pelo Lance!.

O jogador de 31 anos tem contrato até o fim de 2025, mas o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, já sinalizou a intenção de renovar o vínculo. Enquanto isso, Fernando Diniz precisa encontrar soluções internas para suprir a ausência de uma de suas peças mais importantes.

Jair precisou ser carregado após lesão no joelho na partida contra o Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Outra possibilidade está no retorno de Hugo Moura ao meio-campo. Com a chegada de Carlos Cuesta, o jogador pode deixar de ser improvisado na zaga e reassumir a função de primeiro volante, sua posição de origem. Além dele, Thiago Mendes, reforço contratado nesta janela, também surge como opção. No entanto, o jogador ainda não atingiu seu melhor nível físico e busca ritmo para brigar por espaço.

Hugo Moura em Vasco x Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Uma das alternativas é a utilização de Barros, que ganhou espaço nas últimas rodadas ao substituir Tchê Tchê. O volante pode formar dupla justamente com o ex-jogador do Botafogo, que está em fase final de recuperação de lesão e deve ser opção já no clássico contra o Botafogo, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Por fim, Matheus Carvalho, que entrou na vaga de Jair contra o Sport, pode ganhar novas oportunidades. O jovem vinha sendo pouco utilizado, mas pode se beneficiar do espaço aberto com a lesão do titular. Diniz terá até o próximo dia 11 para definir sua estratégia antes de reencontrar o Botafogo, no duelo decisivo que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.