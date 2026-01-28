Do Rock à Fórmula 1: Sampaoli e Abel Ferreira se enfrentam em duelo de estratégias e personalidades

Atlético e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h, na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo também coloca frente a frente Jorge Sampaoli e Abel Ferreira, técnicos que se aproximam à beira do campo, marcados pela intensidade e protagonismo durante os jogos, mas se distanciam fora das quatro linhas, com posturas distintas e marcantes.

Os treinadores do Galo e Verdão são figuras centrais durante as partidas. Jorge Sampaoli e Abel Ferreira demonstram intensa energia, com gestos expansivos e participação ativa na condução do jogo, reflexo do envolvimento total com o ambiente competitivo.

O discurso de Abel Ferreira "cabeça fria, coração quente" fica restrito aos jogadores e não se sustenta para ele nem para Sampaoli durante as partidas. Ambos são marcados por intervenções constantes, reclamações com a arbitragem e um histórico de advertências e suspensões.

Fora do ambiente do futebol, os estilos e personalidades de Sampaoli e Abel Ferreira se distanciam. Sampaoli, é "o cara do rock and roll", mantém a música presente em seu dia a dia. É possível notar sua paixão em tatuagens espalhadas pelo corpo, muitas delas inspiradas em bandas argentinas como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ou somente "Los Redondos", e Callejeros.

Sampaoli enfurecido com a arbitragem durante clássico entre Atlético e Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Abel Ferreira, por sua vez, segue uma sintonia diferente. Mais reservado e tranquilo, aprecia vinho e é fã de Fórmula 1, tendo Ayrton Senna como uma de suas principais inspirações. Essa influência aparece com frequência em sua biografia e na maneira como o treinador descreve sua visão de vida, marcada por disciplina, estratégia e foco.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Confrontos entre Sampaoli e Abel

Os confrontos entre Sampaoli e Abel Ferreira ocorreram três vezes, mas apenas duas com os dois técnicos à beira do campo.

A primeira delas aconteceu em fevereiro de 2021, quando Sampaoli estava suspenso e não pôde comandar o Atlético no banco. Aquela partida também marcou a despedida do argentino em sua primeira passagem pelo clube, antes de assumir o Olympique de Marselha, da França. Na ocasião, o Atlético venceu o Palmeiras por 2 a 0, enquanto o time paulista entrou em campo com uma equipe completamente reserva, priorizando a final da Copa do Brasil que disputaria e venceria poucos dias depois.

O segundo duelo entre os treinadores ocorreu em 2023, quando Sampaoli estava à frente do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Na 14ª rodada, Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1, em uma partida marcada por confusões entre torcidas fora do estádio e pelo uso de gás de pimenta, que afetou jogadores dentro de campo e obrigou a interrupção do jogo em duas ocasiões.

O confronto mais recente aconteceu no final de 2025, na penúltima rodada do Brasileirão. Na Arena MRV, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Atlético de Sampaoli por 3 a 0, em partida de grande domínio do time paulista, que poderia ter ampliado ainda mais o placar diante de um Galo incapaz de reagir.

