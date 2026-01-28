Palmeiras inicia Brasileirão com velhos pilares, elenco reformulado e novidades da base
Maior campeão da competição estreia diante do Atlético-MG e busca retomar o protagonismo nacional após duas temporadas sem títulos
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras inicia sua caminhada no Brasileirão de 2026 nesta quarta-feira (28), fora de casa, contra o Atlético-MG. Maior campeão da competição, com 12 títulos, o time comandado por Abel Ferreira tenta retomar o protagonismo nacional após duas temporadas sem conquistas no torneio.
Entre bilhão e títulos: Palmeiras chega a 50 crias no profissional desde 2020
Palmeiras
O que foram a Primeira Academia e a Segunda Academia do Palmeiras
Lancepédia
Palmeiras, Flamengo, Santos e outros: veja todos os campeões do Brasileirão
Futebol Nacional
+ Veiga busca 'novos ares', dá sinal positivo, e Palmeiras aguarda proposta do América
Para isso, o clube aposta em pilares consolidados, como o capitão Gustavo Gómez e o próprio treinador, aliados a um elenco reformulado desde o ano passado. Se em 2025 a diretoria priorizou as contratações, com 12 reforços, neste ano o foco tem sido a redução do elenco, com a saída de jogadores, para então buscar peças pontuais e consideradas prontas para contribuir no curto prazo.
Acostumado a recorrer às categorias de base para compor o elenco, o Palmeiras conta com sete Crias da Academia no grupo atual, incluindo o zagueiro marfinense Koné, recém-promovido à equipe principal.
Palmeiras no mercado
Marlon Freitas é a única contratação realizada pelo Palmeiras até o momento nesta janela de transferências. O volante, ex-capitão do Botafogo, custou cerca de R$ 32 milhões aos cofres do clube paulista e não precisou de período de adaptação para se firmar como titular no meio de campo.
Por outro lado, Aníbal Moreno, Micael, Facundo Torres e Weverton deixaram o clube. Já Caio Paulista, Gilberto e Rômulo, que estavam fora dos planos da comissão técnica, foram emprestados.
Abel Ferreira inicia sexto Brasileirão à frente do Palmeiras
No comando técnico do Palmeiras desde o fim de 2020, Abel Ferreira inicia sua sexta campanha no Campeonato Brasileiro. O treinador português soma dois títulos da competição, conquistados em 2022 e 2023, além de dois vice-campeonatos, atrás de Botafogo e Flamengo.
Em dezembro do ano passado, Abel chegou a um acordo com a diretoria alviverde e renovou seu contrato, agora válido até dezembro de 2027. O prazo coincide com o término do segundo mandato da presidente Leila Pereira.
Com dez títulos no clube, Abel Ferreira está empatado com Oswaldo Brandão como o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras.
Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras
- 2 Copas Libertadores (2020 e 2021);
- 2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);
- 1 Copa do Brasil (2020);
- 1 Recopa Sul-Americana (2022);
- 1 Supercopa do Brasil (2023);
- 3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).
Estrangeiros no elenco
- Paraguai: Gustavo Gómez e Ramón Sosa
- Uruguai: Emiliano Martínez e Piquerez
- Argentina: Giay e Flaco López
- Costa do Marfim: Koné
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
+ Aposte na vitória do Palmeiras na estreia do Brasileirão contra o Atlético-MG!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Veja os inscritos do Palmeiras para o Brasileirão
- Goleiros: Carlos Miguel, Marcelo Lomba, Aranha e Luiz Felipe Sá e Kauan Lima
- Laterais: Khellven, Giay, Piquerez e Jefté
- Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Benedetti, Koné e Robson
- Meias: Lucas Evangelista, Larson, Marlon Freitas, Luis Pacheco, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Allan, Erick Belé, Raphael Veiga, Emiliano Martínez e Mauricio.
- Atacantes: Vitor Roque, Flaco López, Ramón Sosa, Luighi, Bruno Rodrigues, Paulinho e Riquelme.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias