Palmeiras inicia Brasileirão com velhos pilares, elenco reformulado e novidades da base

O Palmeiras inicia sua caminhada no Brasileirão de 2026 nesta quarta-feira (28), fora de casa, contra o Atlético-MG. Maior campeão da competição, com 12 títulos, o time comandado por Abel Ferreira tenta retomar o protagonismo nacional após duas temporadas sem conquistas no torneio.

Para isso, o clube aposta em pilares consolidados, como o capitão Gustavo Gómez e o próprio treinador, aliados a um elenco reformulado desde o ano passado. Se em 2025 a diretoria priorizou as contratações, com 12 reforços, neste ano o foco tem sido a redução do elenco, com a saída de jogadores, para então buscar peças pontuais e consideradas prontas para contribuir no curto prazo.

Acostumado a recorrer às categorias de base para compor o elenco, o Palmeiras conta com sete Crias da Academia no grupo atual, incluindo o zagueiro marfinense Koné, recém-promovido à equipe principal.

Palmeiras no mercado

Marlon Freitas é a única contratação realizada pelo Palmeiras até o momento nesta janela de transferências. O volante, ex-capitão do Botafogo, custou cerca de R$ 32 milhões aos cofres do clube paulista e não precisou de período de adaptação para se firmar como titular no meio de campo.

Por outro lado, Aníbal Moreno, Micael, Facundo Torres e Weverton deixaram o clube. Já Caio Paulista, Gilberto e Rômulo, que estavam fora dos planos da comissão técnica, foram emprestados.

Abel Ferreira inicia sexto Brasileirão à frente do Palmeiras

No comando técnico do Palmeiras desde o fim de 2020, Abel Ferreira inicia sua sexta campanha no Campeonato Brasileiro. O treinador português soma dois títulos da competição, conquistados em 2022 e 2023, além de dois vice-campeonatos, atrás de Botafogo e Flamengo.

Em dezembro do ano passado, Abel chegou a um acordo com a diretoria alviverde e renovou seu contrato, agora válido até dezembro de 2027. O prazo coincide com o término do segundo mandato da presidente Leila Pereira.

Com dez títulos no clube, Abel Ferreira está empatado com Oswaldo Brandão como o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, com a taça do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

2 Copas Libertadores (2020 e 2021);

2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);

1 Copa do Brasil (2020);

1 Recopa Sul-Americana (2022);

1 Supercopa do Brasil (2023);

3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).

Estrangeiros no elenco

Paraguai: Gustavo Gómez e Ramón Sosa

Uruguai: Emiliano Martínez e Piquerez

Argentina: Giay e Flaco López

Costa do Marfim: Koné

