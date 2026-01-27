O atacante Kaio César chegou ao Brasil para assinar contrato com o Corinthians. Reforço aguardado pelo técnico Dorival Júnior, o jogador desembarcou em Guarulhos e deve passar por exames médicos nos próximos dias antes de ser oficializado pelo clube.

O jogador esteve em campo em cinco partidas pelo Al-Hilal na temporada de 2025. A participação mais recente ocorreu no dia 25 de janeiro, no empate por 1 a 1 contra o Al-Riyadh, quando o Kaio César foi acionado no segundo tempo e permaneceu em campo por cerca de 20 minutos

— Expectativa é a melhor de todas, estou muito feliz de estar aqui, em um clube como o Corinthians. Um clube que todo jogador sonha em jogar. Estou muito feliz, empolgado, ansioso, é agora fazer os exames, a programação que vão me passar para, o mais rápido possível, estar à disposição do treinador — disse o jogador em zona mista.

Kaio César também comentou sobre a possibilidade de atuar na final da Supercopa Rei contra o Flamengo, marcada para o próximo domingo (1º), em Brasíl

— Eu quero muito, todo jogador quer jogar uma final. Espero que até a final eu esteja à disposição para poder ir para o jogo — disse.

— Um recado para a Fiel é esperar sempre o meu melhor. Um futebol com muita alegria e disposição. Eu vou estar sempre para ajudar os meus companheiros e dar alegria para a torcida — finalizou.

O atacante tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028. O jogador foi contratado pelo clube árabe junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, no início de 2025, por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 57 milhões), e vai reforçar o Corinthians por empréstimo.

No Brasil, o atacante defendeu as cores do Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, entrou em campo em 36 partidas e marcou três gols.

Kaio César chega por empréstimo (Foto: Divulgação/ Al-Hilal)

Pelo Al-Hilal, Kaio César disputou 37 jogos, anotou quatro gols e deu seis assistências. O jogador chamou a atenção dos brasileiros ao atuar na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Kaio César pelo Vitória de Guimarães

47 jogos (34 titular) 4 gols 8 assistências 242 minutos para participar de gol 1.5 finalizações por jogo (0.6 no gol) 29.0 finalizações para marcar 1.0 passes decisivos por jogo 29% de conversão em grandes chances 8 grandes chances criadas 1.1 dribles certos por jogo 45% de eficiência nos duelos 1.8 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.01

Kaio César pelo Coritiba