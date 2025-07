São Paulo tem plano definido para contratação de lateral-direito

O São Paulo tem um plano definido para a contratação de um lateral-direito nesta janela de transferências. É certo que o Tricolor busca um jogador que atue nesta posição e um zagueiro, porém, algumas características foram pré-definidas como um "plano perfeito".

continua após a publicidade

O Lance! apurou que a preferência do time seria por um lateral versátil. Isto é, que consiga cumprir funções diferenciadas em campo, além de atuar pelos lados. O ideal seria um jogador que também atuasse como zagueiro e de forma mais centralizada.

A reportagem confirmou que Ferraresi é um jogador que pode ser tomado como referência neste tópico, mas a busca é por um nome que atue no lado oposto do venezuelano. Muito disso pela urgência.

continua após a publicidade

A questão financeira é outro tópico do plano. O São Paulo não pretende trazer um jogador em definitivo. Pensando no dinheiro e moldes, o Lance! apurou que o Tricolor que alguém livre no mercado ou que chegue como empréstimo. A folha salarial também deve ser condizente.

O Tricolor busca um lateral-direito para suprir a saída de Igor Vinícius, agora no Santos. Quanto a um zagueiro, a busca é por conta da saída de Ruan. O Tricolor tinha interesse em manter o defensor, mas após a lesão sofrida e a falta de acordo com o Sassuolo, da Itália, o jogador se despediu no final de junho.

continua após a publicidade

➡️Gonzalo Tapia exalta Luciano e explica o porquê de ter escolhido o São Paulo

São Paulo olha para lateral-direito no mercado (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

São Paulo enxerga Marcos Antônio como modelo de negócio

A contratação de Marcos Antônio é visto como o negócio-modelo para o São Paulo na temporada. O jogador chegou como empréstimo, que terminaria na metade deste ano.

O Tricolor caminhou para renovar como uma prorrogração de empréstimo até o final do ano, com uma cláusula de compra fixada.

Agenda do São Paulo no Campeonato Brasileiro: