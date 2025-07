O elenco do Fluminense retornou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira (21), no CT Carlos Castilho, com as atenções voltadas para o confronto contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. O Tricolor vem de duas derrotas consecutivas na competição e precisa se reencontrar em campo com a ausência de Arias, vendido ao Wolverhampton.

continua após a publicidade

A volta ao Brasil está sendo dura para o Flu, que tinha apenas uma derrota nos últimos 11 jogos — para o Chelsea, na semifinal do Mundial de Clubes. Desde que chegou dos Estados Unidos, o time entrou em campo duas vezes pelo Campeonato Brasileiro e não conseguiu somar pontos diante de Cruzeiro e Flamengo, ambos no Maracanã.

Contra o clube mineiro, o revés foi construído em cinco minutos em cima de lances de desatenção da defesa. No ataque, a produção não foi problema, mas sim a falta de efetividade em converter as chances em gol. Segundo o Sofascore, o Fluminense teve 69% de posse de bola e 28 finalizações, sendo três na trave.

continua após a publicidade

Renato Gaúcho cobra o time durante o Fla-Flu (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Já diante do rival, no domingo (20), a postura defensiva foi merecidamente elogiada por Renato Gaúcho, que depois apontou a falta de concentração no lance do gol rubro-negro. O setor ofensivo, por sua vez, recebeu uma avaliação negativa do treinador.

➡️ Renato analisa derrota do Fluminense para o Flamengo no clássico

— Nos últimos dois jogos enfrentamos duas equipes que estão brigando pelo título. Precisamos encontrar esse equilíbrio, precisamos dar o mínimo de chances para o adversário fazer o gol, como fizemos hoje (contra o Flamengo). Mas precisa criar mais lá na frente, sem dúvida. Procuro sempre treiná-los para ser forte lá atrás e poder criar. Na Copa do Mundo foi assim, nós fomos muito fortes defensivamente e criamos — observou Renato.

continua após a publicidade

Com dois jogos a menos (Ceará e Mirassol), o Fluminense ocupa a oitava colocação no Brasileirão e soma 20 pontos. Os resultados negativos colocam o clube em distâncias parecidas do G6 e do Z4. O Bahia, sexto colocado, tem 25, enquanto o Santos, 17º, tem 14.

➡️ Confira o simulador do Brasileirão no Lance!

Programação do Fluminense na semana

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Até o jogo contra o Palmeiras, pela 16ª rodada do Brasileirão, o Flu terá dois treinos. O confronto será na quarta-feira (23), às 19h, no Maracanã. No dia seguinte, retorna ao CT para se preparar para enfrentar o São Paulo, no Morumbi. A delegação viaja no sábado (26), após o treino pela manhã.