Internacional tem treino pegado para reservas e novidades

Um dia depois de vencer o Ceará por 1 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (20), o grupo do Internacional se reapresentou na tarde desta segunda-feira (21). A atividade, aberta à imprensa no seu começo, trouxe algumas novidades no grupo, como estreia de reforço nos treinos e retorno de lesionado. Parte dos atletas que começaram a partida contra o Vozão fizeram apenas atividades leves.

Na quarta (23), o Colorado enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. O confronto é uma briga direta para escapar do Z4. O Peixe, 17º, tem 14 pontos. O Alvirrubro, 12º, tem 17.

Novidades em campo

A parte aberta do treino teve trabalho intenso para os jogadores que entraram no decorrer do jogo contra o Ceará e os demais integrantes do elenco. Após o aquecimento, o grupo foi divido em três times, que participaram, de forma intercalada, de uma atividade de posse de bola.

Duas das equipes apresentaram novidades. Em uma delas, o volante Richard, contratado junto ao Alanyaspor-TUR, participou do seu primeiro treino. Na outra, o atacante Vitinho, que teve seu vínculo renovado no final da semana passado, participou normalmente do treinamento.

O camisa 28 vem sendo inserido nos treinos aos poucos e deve ficar à disposição do técnico Roger Machado para as oitavas de final das copas do Brasil, contra o Fluminense, e da Libertadores, contra o Flamengo.

Atividade interna e negociação em curso

Os jogadores que começaram jogando contra o Ceará participaram apenas de atividades físicas. Dos dez atletas de campo, Bruno Henrique e Alan Patrick ficaram na academia. Os demais, correram no campo.

Kaíque Rocha também não participou dos trabalhos. Conforme noticiou o canal Vozes do Gigante e confirmou o Lance!, o zagueiro está de saída. Insatisfeito com a falta de chances, ele foi negociado com o Casa Pia, da primeira divisão de Portugal, por cerca de 400 mil euros (em torno de R$ 2,6 milhões pela cotação atual).