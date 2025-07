Fortaleza mira recuperação com semana livre para treinos

O Fortaleza iniciou nesta segunda-feira (21) a sua preparação para enfrentar o RB Bragantino. A partida será realizada no sábado (26), a partir das 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, que soma dez jogos sem vencer, tenta uma recuperação na temporada.

O último triunfo do Fortaleza aconteceu no dia 10 de maio, diante do Juventude, pela Série A. Na data, a equipe goleou o adversário por 5 a 0. Desde então, foram três empates e sete derrotas. Em uma das igualdades, o clube posteriormente foi eliminado pelo Retrô nos pênaltis, na terceira fase da Copa do Brasil.

Com Renato Paiva, substituto de Juan Pablo Vojvoda, o Leão empatou em 1 a 1 com o Bahia. A próxima chance de obter um resultado positivo será diante do RB Bragantino, fora de casa. Considerando que o jogo é no sábado (26), o treinador português terá uma semana livre para treinos.

Partida entre Fortaleza e Bahia, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em coletiva após o embate contra o Bahia, Paiva avaliou a estreia e citou que seria necessário ter um ponto de partida em algum momento.

— O momento é difícil, não ganhas. Os resultados não aparecem, a torcida pressiona. Mas temos que ter um ponto de partida em algum momento. Foi o que pedi a eles: independente do resultado, mudem. Iniciem hoje o que é uma nova caminhada. Tem que apresentar duas coisas no campo: paixão e entrega. E eles entregaram tudo dentro do campo. Por isso que a torcida teve a reação que teve. A próxima vitória começou hoje, aqui - explicou.

O Fortaleza é o atual 19º colocado no Brasileirão, com 11 pontos em 14 jogos. O Vasco, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, soma 14 pontos.

