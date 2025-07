Zagueiro do Cruzeiro agradece mensagens após sofrer pancada no rosto

Assim como o volante Lucas Silva fez pela manhã desta segunda-feira (21), o zagueiro do Cruzeiro, Villalba, usou as redes sociais para comentar sobre sua condição física, após a pancada que levou no rosto durante a goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, domingo (20), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Em postagem na plataforma X do Cruzeiro, Villalba, com o olho esquerdo ainda bastante inchado e roxo, agradeceu às mensagens dos torcedores e falou sobre os exames feitos:

- Fala, Nação Azul! Tudo bem? Estou aqui para agradecer pela quantidade de mensagens perguntando, se preocupando por mim. Graças a Deus, está tudo certo. Já fizemos os estudos correspondentes e deu tudo certo. Muito obrigado pelas mensagens e pela quantidade de apoio. Abraço grande, tamo junto! – disse o zagueiro argentino.

No segundo tempo da partida contra o Juventude, no Mineirão, Villalba sofreu um choque de cabeça, numa disputa de bola com o zagueiro venezuelano Wilker Ángel. O zagueiro do Cruzeiro foi atendido e, apesar do inchaço, continuou em campo até o fim da partida – ele chegou a jogar com gelo na mão para aplicar no local, mas o árbitro mandou que o jogasse fora.

- Não vi motivo para sair. Foi um choque. Não perdi a noção do jogo, nem nada. Foi só um golpe. Primeiro, vi se estava saindo sangue. Como não estava saindo sangue, não me incomodava para olhar. Não vi porque sair – explicou Villalba, após a partida, em entrevista na zona mista do Mineirão.

Cruzeiro, do zagueiro Villalba, tem terceiro melhor desempenho no Brasileiro

O zagueiro Villalba não deve ser problema para a partida do Cruzeiro nesta quarta-feira (23), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30, pela 16ª rodada do Brasileiro. A defesa tem sido um ponto forte do Cruzeiro: o time levou apenas um gol nas últimas quatro partida e tem o terceiro melhor desempenho defensivo, com apenas nove gols sofridos – o Flamengo levou cinco, e o Botafogo, sete.