Renzo López faz dois gols em jogo-treino do Vitória

O Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira depois de bater o Bragantino no último domingo e já iniciou a preparação para enfretar o Sport, às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. Os reservas na partida contra o Massa Bruta fizeram um jogo-treino com o time sub-20, e o grande destaque foi o recém-chegado atacante Renzo López.

Os comandados de Fábio Carille fizeram um jogo de 40 minutos contra o time sub-20 do Vitória, treinado por Rodrigo Chagas, e venceram por 2 a 1, com dois gols do uruguaio Renzo López. A bola na rede da equipe sub-20 foi de Lucas Lohan, que treina frequentemente com os profissionais e chegou a ser relacionado para o jogo contra o Confiança, no último dia 8, pela Copa do Nordeste.

O time usado por Carille neste jogo-treino foi o seguinte: Thiago Couto; Claudinho, Edu, Edenilson e Kauan Vítor; Ricardo Ryller, Pepê (Carlinhos) e Rúben Rodrigues; Léo Pereira, Renzo López e Felipe Cardoso

Renzo López fez dois gols em jogo-treino do Vitória no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O restante dos atletas, que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bragantino, ficaram na academia e no recovery.

O atacante Fabri passou por tratamento depois de sofrer um trauma no joelho na partida contra o Bragantino, enquanto Neris, recuperado de lesão muscular, está em transição.

Próximos passos do Vitória

O Rubro-Negro faz último treino antes enfrentar o Sport na manhã desta terça-feira. O elenco se apresenta às 15h30 (de Brasília) e depois já se concentra no CT Manoel Pontes Tanajura para o confronto marcado para as 21h30 desta quarta. O Vitória é o 15º colocado da Série A, com 15 pontos, um a mais que o Santos, primeiro time dentro do Z-4.

