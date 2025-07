Cruzeiro: Gabigol terá de devolver pix a Kaio Jorge? Entenda a ‘treta’

A brincadeira já virou rotina após os jogos do Cruzeiro nas entrevistas dos jogadores na zona mista. Neste domingo (20), depois da goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, foi a vez de Gabigol, autor de dois gols na partida, falar sobre o assunto: o pix que o atacante Kaio Jorge promete aos companheiros que lhe dão assistências.

Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp.

O primeiro gol de Gabigol contra o time gaúcho, aos 6 minutos do segundo tempo, o segundo na goleada, nasceu de uma arrancada de Kaio Jorge pela direita e uma bela assistência para o meio da área, onde o atacante estava para finalizar no contrapé do goleiro Gustavo.

- Estou com crédito ainda. Foi um grande passe, uma grande jogada. O time tem ido muito bem. O Kaio tem feito um campeonato maravilhoso. Espero que continue assim – afirmou Gabigol.

A brincadeira começou quando Kaio Jorge passou a prometer fazer um pix de R$ 600 a cada assistência que recebe dos companheiros. Até agora, os “beneficiados” foram Matheus Pereira (quatro vezes), Lucas Romero (três), Gabigol e Kaiki (duas), Christian, Lucas Silva e Jonathan Jesus (uma). Na vitória sobre o Juventude, a situação se inverteu entre os dois atacantes do Cruzeiro.

Gabigol destaca bom entendimento com companheiros de ataque do Cruzeiro

Gabigol e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro contra Juventude (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Gabigol, no entanto, fez questão de destacar que o mais importante é o bom entendimento entre os dois atacantes do Cruzeiro:

- Temos feito muito trabalho nos treinos de finalização e de movimentos. Isso acaba acontecendo no jogo. O Kaio tem feito muitos gols. Eu, quando tenho oportunidade de sair jogando, tenho feito gols. No final, o que importa são os três pontos. Fico muito feliz pelos gols e por entrar no top 10 do Brasileiro. É manter assim, torcer para ter mais minutos e desempenhar bem – comentou Gabigol.

Com os dois gols diante do Juventude, Gabigol chegou a 117 em Campeonatos Brasileiros e ganhou uma posição na lista dos maiores artilheiros da competição, ultrapassando Luís Fabiano, ex-São Paulo (agora é o 11º). O próximo alvo do atacante do Cruzeiro é Washington Coração Valente, que marcou 126 gols. Roberto Dinamite lidera a lista com 190.

Na era dos pontos corridos, Gabigol é o terceiro maior artilheiro, atrás de Fred, com 158, e Diego Souza, com 130.