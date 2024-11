Dirigente do Flamengo ‘invade’ entrevista de presidente do Corinthians para esclarecer situação de Hugo Souza

As negociações entre Corinthians e Flamengo pela compra em definitivo do goleiro Hugo Souza entraram em semana decisiva. Em entrevista ao "SBT" na noite desta segunda-feira (25), o presidente Augusto Melo mostrou confiança no acerto, porém, o VP de futebol rubro-negro, Marcos Braz, "invadiu" a conversa. Em ligação, o dirigente apresentou a sua versão.

- A gente está cumprindo o prazo, o Corinthians não tem essa situação financeira (para pagar). Mas há chance zero (de perder o Hugo Souza) - disse Augusto Melo.

- Em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação. Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros de uma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar o jurídico, os processos, em relação às garantias. Segundo foi me passado, as garantias que foram dadas foram as mesmas pelo Matheuzinho, e tivemos um problema em relação ao Matheuzinho - rebateu Marcos Braz, que completou:

- Então ficaria difícil para o Flamengo receber as mesmas garantias de um segundo ativo do clube, garantias que o Flamengo não ficou satisfeito. Para deixar claro, o Flamengo é correto nas suas negociações. Futebol é muito pequeno, as pessoas se conhecem. Jamais a gente estaria pressionando para não fazer negócio. A garantia que o Corinthians nos dá hoje o Flamengo não se sente confortável, apenas isso. Mas tenho certeza absoluta que o Corinthians irá efetuar a compra dentro do prazo. Só que não tem a situação de achar que foi pouco.

Empecilhos na negociação entre Corinthians e Flamengo por Hugo Souza

Emprestado pelo clube carioca até o final da temporada, o Timão exerceu o direito de compra definido no momento da transferência, mas precisa decidir o método de pagamento de 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) por 60% dos direitos federativos do atleta. O clube paulista tem até o sábado (30) para concretizar a contratação.

O Corinthians já acertou com o empresário de Hugo Souza um acordo para mais três anos de contrato. Entretanto, o jogador ainda tem vínculo com o Flamengo, e o Timão precisa realizar o pagamento até 30 de novembro. Caso contrário, terá que negociar um novo valor.

Anteriormente, os cariocas recusaram a garantia financeira proposta pela direção corintiana, que havia colocado a Brax, parceira comercial de ambos os clubes, como fiadora. O motivo para a recusa é que a empresa também foi usada como garantia na compra do lateral-direito Matheuzinho, cujo pagamento ainda tem uma parcela atrasada.

Além dos 800 mil euros (R$ 4,9 milhões) por 60% dos direitos federativos do jogador, o Corinthians precisa pagar mais R$ 1,2 milhão ao Flamengo, referente ao empréstimo de Hugo Souza nesta temporada, e R$ 1,5 milhão em multas.

No contrato de empréstimo entre as equipes, foi acordado que o Corinthians teria que pagar R$ 500 mil a cada vez que escalasse o goleiro contra o Flamengo, o que aconteceu em três oportunidades, uma vez no Brasileirão e duas na semifinal da Copa do Brasil.