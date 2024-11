O Flamengo está entre os 20 clubes de futebol com mais seguidores do mundo. Segundo levantamento realizado pelo Football Benchmark Social Media Analytics, portal de estatísticas de redes sociais do mundo da bola, os times da Europa dominam o ranking entre os mais seguidos; o estudo leva em consideração as contas oficias de cada equipe.

Com forte domínio dos times do "Big-5" - Inglaterra, Espanha, França, Alemanha e Itália -, o líder do ranking é o Real Madrid, com 445 milhões de seguidores, seguido por "pouco" pelo Barcelona, com 400 milhões de seguidores em suas redes sociais. As equipes da La Liga abrem larga vantagem do resto da lista, já que o Manchester United fecha o top-3 com 232 milhões de inscritos; um pouco mais da metade do Real, o primeiro colocado.

Fora das grandes ligas europeias, o primeiro que aparece no ranking mundial é o Flamengo, que ocupa a 16ª posição, com mais de 58 milhões de torcedores em suas contas oficiais. O Rubro-Negro está logo a frente do Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo.

Confira ranking completo de seguidores

Real Madrid - La Liga - 445 milhões Barcelona - La Liga - 400 milhões Manchester United - Premier League - 232 milhões Paris Saint-Germain - Ligue 1 - 189 milhões Manchester City - Premier League - 172 milhões Juventus - Serie A - 161 milhões Chelsea - Premier League - 157 milhões Liverpool - Premier League - 147 milhões Bayern de Munique - Bundesliga - 139 milhões Arsenal - Premier League - 110 milhões Tottenham - Premier League - 105 milhões Milan - Serie A - 76 milhões Atlético de Madrid - La Liga - 70 milhões Inter de Milão - Serie A - 70 milhões Borussia Dortmund - Bundesliga - 67 milhões Flamengo - Campeonato Brasileiro - 58 milhões Al-Nassr - Campeonato Saudita - 56 milhões Al-Ahly - Campeonato Egípcio - 53 milhões Galatasaray - Süper Lig - 52 milhões Roma - Serie A - 41 milhões

