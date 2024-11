Hugo Souza rechaça Grupo City para fazer história no Corinthians

Hugo Souza mantém foco em construir uma trajetória de sucesso no Corinthians, deixando de lado qualquer interesse por propostas do Grupo City. O goleiro, atualmente emprestado pelo Flamengo até o final do ano, espera que as negociações entre o clube paulista e o time carioca avancem para que ele possa assinar um contrato de quatro temporadas.

Questionado se via com bons olhos uma possível transferência para o Bahia, time do conglomerado do Grupo City, o goleiro foi categórico.

— Bom, o que eu vejo com bons olhos é permanecer aqui. Estou feliz aqui. É isso que eu vejo com bons olhos, ficar aqui fazendo história aqui. E esse é o meu sonho, isso é o que eu quero construir. Tenho construído no dia a dia. Isso aí deixo para os meus empresários e eles que vêem. E também se chegar até mim, não quero saber. Quero continuar trabalhando, focado aqui, trabalhando aqui para dar o meu melhor aqui hoje — afirmou Hugo.

O Grupo City acenou com a possibilidade de contratar Hugo Souza, o que poderia complicar o acerto do Corinthians com o Flamengo, uma vez que o conglomerado pode adquirir o jogador à vista. Porém, o fato de Hugo querer continuar em São Paulo tranquiliza o Timão.

Para adquirir Hugo Souza em definitivo, o Corinthians deverá pagar 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões) ao Flamengo, distribuídos em quatro parcelas com vencimento nos meses de janeiro e julho de 2025 e 2026.

— Como eu falei, eu sempre deixo claro que o meu coração está aqui, a minha vontade está aqui. E é claro que eu estou ansioso para que isso se defina. Mas eu tenho certeza que quem está cuidando disso, que é o presidente [Augusto Melo], Fabinho [Soldado, diretor-executivo], está fazendo da melhor forma possível. Então, eles também vão fazer o melhor para mim e para o clube.

O prazo final para um acordo entre Flamengo e Corinthians é 30 de novembro. Se a compra não se concretizar até essa data, mas o Corinthians ainda tiver interesse, as tratativas terão de recomeçar do zero a partir de 1º de dezembro. No entanto, o clube paulista confia que tudo será resolvido antes do prazo.

O valor total do investimento chega a R$ 7,3 milhões, incluindo o pagamento de R$ 1 milhão pelo empréstimo inicial e R$ 1,5 milhão em multas pelos três jogos em que Hugo enfrentará o Flamengo durante o período de empréstimo, além dos R$ 4,8 milhões relativos aos 50% dos direitos econômicos do jogador.

No começo de outubro, o Flamengo recusou a primeira proposta do Timão devido ao fiador incluso no negócio, a Brax. O Corinthians assegura que a contratação será concretizada, e o presidente Augusto Melo afirma que a transferência será resolvida antes do prazo.

— Está tudo resolvido, Hugo, transfer ban, está tudo certo. É questão de horas, no máximo de dias. Isso está dentro do nosso cronograma. Está dentro do prazo, o que é combinado a gente está cumprindo — disse o mandatário ao canal oficial do clube.