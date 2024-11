Flamengo recusa novo fiador do Corinthians para compra de Hugo Souza

O Corinthians terá que buscar um novo fiador para fechar a contratação em definitivo de Hugo Souza. Nesta sexta-feira (22), Vinicius Cascone, diretor jurídico do clube alvinegro, declarou que o Flamengo não aceitou o parceiro que o Timão buscou para concretizar o acordo.

- O Corinthians ofereceu a garantia de um banco, o Flamengo não aceitou. Eu fiz um telefonema ontem para o Flamengo e o representante deles falou que eles não iam aceitar essa garantia também - disse o diretor em entrevista ao portal "Meu Timão".

O clube alvinegro corre contra o tempo para efetuar a contratação do goleiro que pertence ao Flamengo. Contratado por empréstimo em julho, com compromisso até o final deste ano, o Corinthians teria o direito de contar com o atleta em definitivo.

O clube alvinegro exerceu o direito de compra. O Timão precisa pagar 800 mil euros (cerca de R$ 4,9 milhões) para obter 60% dos direitos federativos do atleta.

Anteriormente, os cariocas recusaram a garantia financeira proposta pela direção corintiana, que havia colocado a Brax, parceira comercial de ambos os clubes, como fiadora. No entanto, a empresa também foi usada como garantia na compra do lateral-direito Matheuzinho, cujo pagamento ainda tem uma parcela em atraso.

Corinthians corre para definir

Restando oito dias para o término do prazo. O Corinthians precisa buscar uma solução para realizar o pagamento pelo jogador. Em meio a isso, o Conselho Deliberativo do clube votará o impeachment do presidente Augusto Melo na próxima quinta-feira (28). Vinicius Casconi destacou as dificuldades impostas pelo momento, mas tranquilizou a torcida.

- Então o Corinthians vai tomar suas providências definitivas na próxima semana, no meio da turbulência do processo de impeachment, para trazer o Hugo de forma definitiva para o Corinthians. A torcida pode ficar tranquila que isso vai acontecer - disse o diretor.

Caso o Corinthians não defina a contratação até o dia 30 de novembro, o Timão terá que negociar o jogador por um novo valor. Além do valor acertado para a contratação em definitivo, o clube alvinegro terá que desembolsar mais R$ 2,5 milhões pelo empréstimo inicial e multas aplicadas por Hugo disputar três jogos contra o Flamengo nesta temporada.