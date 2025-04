Talles Magno é internado com pneumonia após atuar com febre em jogo do Corinthians

Talles Magno está internado em um hospital da Zona Sul de São Paulo para tratar um quadro de pneumonia. Fora do duelo contra o Sport, neste sábado (19), o atacante do Corinthians vinha apresentando sintomas há dias, atuou com febre contra o Fluminense e precisou ser levado à UTI.

Segundo apuração do Lance!, Talles Magno treinou durante a semana com sintomas de resfriado, o que acabou agravando seu quadro de saúde. Na derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na última quarta-feira (16), o atacante precisou receber soro no vestiário e, mesmo com 38,8°C de febre, atuou por 25 minutos no confronto.

Após a partida, o atacante passou mal e foi levado ao hospital. Por precaução médica, um procedimento comum em casos do tipo, Talles Magno foi encaminhado à UTI. O quadro do jogador é estável, mas ainda não há previsão de alta.

Nesta sexta-feira (18), o Corinthians comunicou que o atacante sofre com um quadro de pneumonia e será desfalque certo para o duelo contra o Sport. O jogador aumenta a lista de baixas do Timão por problemas médicos, que inclui Hugo Souza e Rodrigo Garro.

Talles Magno está internado com quadro de pneunomia (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Busca por vaga

Talles Magno é o vice-artilheiro do Corinthians na temporada com cinco gols, atrás apenas de Yuri Alberto com oito. O atacante perdeu espaço com Ramón Díaz nas últimas partidas e foi muitas vezes preterido para a escalação de Romero no lugar de Rodrigo Garro, que segue se recuperando de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Recentemente, o jogador renovou contrato de empréstimo com o Timão até o fim desta temporada.

O Corinthians entra em campo neste sábado (19), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão encara o Sport, na Neo Química Arena, visando subir na tabela de classificação, ocupa atualmente a 14ª posição