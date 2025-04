Ramón Díaz vai ao CT e se despede do elenco do Corinthians

O técnico Ramón Díaz se despediu do elenco do Corinthians na tarde desta sexta-feira (18), antes do início da preparação da equipe para enfrentar o Sport, neste sábado (19), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em vídeo divulgado pelo clube, Ramón e seu filho, Emiliano Díaz, agradeceram aos jogadores pelos oito meses de trabalho no CT Joaquim Grava.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Além dos dois, também deixam o clube os auxiliares Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira. Na gravação publicada pela Corinthians TV, Ramón agradeceu a diretoria pela oportunidade e afirmou que sai com a sensação de dever cumprido.

— Quero agradecer ao clube e ao Fabinho (Soldado) por ter nos dado a oportunidade de fazer parte deste clube, e realmente fazer um grande trabalho, porque, para nós, foi um grande trabalho. Um grande trabalho com o pessoal, com os jogadores. Muito obrigado por tudo e nos vemos. Um abraço grande — declarou o treinador, demitido do Corinthians na última quinta-feira, um dia após o time ser derrotado pelo Fluminense, em casa, por 2 a 0.

continua após a publicidade

A saída, no entanto, veio acompanhada de um momento delicado. O Corinthians chega à partida contra o Sport sem vencer há três jogos, com duas derrotas consecutivas no Brasileirão — ambas por 2 a 0, contra Fluminense e Palmeiras — e um empate em 1 a 1 com o América de Cali, pela Sul-Americana.

+ Memphis mostra incômodo e faz cobrança generalizada após derrota do Corinthians

Mesmo com a fase negativa, Ramón deixa o clube como responsável direto por uma das maiores conquistas recentes da equipe. No dia 27 de março, o técnico argentino comandou o Corinthians na conquista do Campeonato Paulista, encerrando um jejum de seis anos sem títulos. A taça veio em cima do maior rival, o Palmeiras, na final disputada na Neo Química Arena, e marcou o momento mais alto da temporada corintiana até aqui.

continua após a publicidade