Com dois de Vegetti, Vasco vence o Fortaleza em São Januário

O Vasco voltou a vencer no Brasileirão ao superar o Fortaleza por 3 a 0 na noite deste sábado (17), em São Januário. Os responsáveis pelo placar foram Nuno Moreira e Vegetti, que marcou duas vezes na vitória pela 9ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por conta da vitória, o Cruz-Maltino subiu provisoriamente para a décima colocação, somando dez pontos. Já o Leão do Pici, com o mesmo número de pontos, caiu para 13º.

➡️ Confira a tabela do Brasileirão

Como foi Vasco 3 x 0 Fortaleza

O primeiro tempo foi de superioridade do Vasco, que teve mais a bola e criou as principais oportunidades. A imposição vascaína se deu desde o início e logo aos dois minutos de jogo, Nuno Moreira abriu o placar após tabelar com Hugo Moura pelo lado esquerdo. Mesmo em vantagem, o time se manteve no ataque, com a bola passando principalmente pelos pés de Nuno e Piton. Apesar do volume, os erros no último passe e na conclusão impediram os donos da casa de irem para o intervalo com um placar mais confortável.

continua após a publicidade

Por sua vez, o Fortaleza encontrou dificuldade de sair da marcação vascaína, que se impôs no meio de campo. Apostando nas bolas longas pelo corredor, o Leão chegou pela primeira vez com Yago Pikachu cruzando rasteiro na área, mas a defesa afastou. Ensaiando uma melhora, chegaram novamente pela direita, dessa vez com Lucero, que bateu cruzado para o corte providencial de João Victor. Depois deste momento, o Vasco retomou o controle e ainda ameaçou a meta adversária em levantamento de Paulo Henrique na área, mirando Vegetti, mas Mancuso interceptou.

Nuno Moreira comemora seu gol pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A segunda etapa começou do mesmo que a primeira, com gol do Vasco. Paulo Henrique disparou pela direita e cruzou rasteiro para Vegetti completar e ampliar o placar. No entanto, o Fortaleza passou a ser mais perigoso, exigindo de Léo Jardim em chutes de Lucero e Pochettino.

continua após a publicidade

Aos 28, Marinho foi expulso por conduta violenta sobre Piton, na sequência do lance, Coutinho foi cobrar o adversário e também levou cartão vermelho. O jogo esfriou depois da confusão, mas o Vasco rapidamente se reorganizou, colocando uma bola na trave com Rayan e depois um gol anulado de Nuno Moreira aos 30 minutos.

A pressão surtiu efeito e o terceiro gol saiu aos 33 minutos, novamente dos pés de Vegetti, dessa vez com assistência de Nuno Moreira. Nos acréscimos, Adson, que entrou no decorrer do segundo tempo, arriscou de fora da área, mas João Ricardo fez a defesa.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FORTALEZA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 17 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Nuno Moreira (2'/1T), Vegetti (1'/2T), Vegetti (33'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Nuno Moreira (VAS), Luiz Gustavo (VAS); Matínez (FOR)

🔴 Cartão vermelho: Marinho (FOR), Coutinho (VAS)

🚩 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🏁 VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Mauricio Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura (Matheus Carvalho), Philippe Coutinho e Tchê Tchê (Paulinho Bala); Rayan (Loide Augusto), Nuno Moreira (Adson) e Vegetti.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso (Marinho), Kuscevic, Gustavo Mancha e Gastón Ávila; Lucas Sasha (Pol Fernández), Matheus Rossetto (Emmanuel Martínez) e Pochettino; Yago Pikachu (Deyverson), Lucero e Breno Lopes (Kervin Andrade).