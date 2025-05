Diniz destaca compromisso do Vasco na vitória sobre o Fortaleza

O técnico Fernando Diniz concedeu uma entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante vascaíno falou sobre o compromisso que a equipe precisa ter durante as partidas, avaliou a vitória e destacou o próximo compromisso, contra o Operário-PR, pela Copa do Brasil.

- O compromisso que precisamos ter, é com a gente mesmo. Ganhamos de 3 a 0, fizemos um jogo muito bom, diante de um adversário extremamente difícil de ser derrotado e temos que ter compromisso em fazer o nosso melhor. Além das vitórias, temos que fazer o melhor que a gente puder. Acho que hoje, a gente esteve perto do nosso melhor e ainda temos muito o que melhorar. Terça-feira temos outra batalha aqui dentro de casa, o Operário é um time bem organizado e temos que fazer o nosso melhor para alegrar nossa torcida - destacou o treinador.

Aplaudido pelos torcedores, Diniz revelou que o desempenho na vitória contra o Fortaleza é a confirmação do que a equipe faz nos treinamentos. O comandante destacou ainda o apoio da torcida e se compadeceu com a situação do volante Hugo Moura, que perdeu o bebê recentemente.

- O Hugo foi uma demonstração de hombridade e dignidade. Ele teve um problema com o filho, exponho nossa solidariedade com ele e toda sua família. Os jogadores já tinham se comprometido muito na Argentina, aquilo foi uma vitória. A gente perdeu o jogo, mas não perdemos o mais importante. Hoje foi uma confirmação do que eles vinham fazendo nos treinamentos e da energia que já vinha circulando no meio das nossas relações. Estou feliz com tudo que aconteceu hoje, a torcida também aqui nos apoiando e tenho a convicção que eles vêm cada vez mais. A gente sabe que precisa da torcida e o time hoje jogou da maneira que eles gostam, que resgata a tradição do clube. Vontade nunca vai faltar, vamos sempre tentar fazer o que fizemos hoje, se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente como saiu hoje - disse Fernando Diniz.

Fernando Diniz concede entrevista coletiva (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

'Saidinha do Diniz'

Autor de uma linda assistência para o segundo gol vascaíno, o lateral Paulo Henrique foi alvo de elogios por parte do treinador. Diniz diz que já vem aproveitando as características do defensor e revelou estar cada dia mais feliz com sua chegada ao Vasco.

- A gente já está aproveitando o Paulo Henrique. O futebol é sempre um jogo intuitivo, pelo menos no meu entendimento, obviamente que não se faz um gol como aquele, numa jogada de sorte. Como algumas pessoas gostam de falar sobre a ‘saidinha do Diniz’, essa é mais uma e contando. Começou com o Léo Jardim, ele não rifou a bola, mas as pessoas esquecem. O gol quando vai passar na televisão, vai passar só a bola entrando, essa é uma maneira de jogar que certamente tem muitos benefícios. Obviamente que foi uma coisa treinada e também sempre vai ter a intuição do jogador, de onde ele vai colocar a bola ou não. Eu ofereço um leque de opções para jogadores, para que eles possam se empenhar. Estou cada dia mais feliz de estar aqui no Vasco - finalizou o comandante.