Após a vitória do Vasco sobre o Fortaleza, pela 9ª rodada do Brasileirão, Fernando Diniz foi questionado sobre a ausência de Jair na lista de relacionados da partida. A resposta do novo treinador vascaíno deixou o futuro do volante em aberto no clube.

O motivo foi a gestão do elenco. Diniz frisou que gosta do jogador e destacou que, apesar do grande número de jogadores na mesma posição, a permanência do camisa 8 na Colina só depende dele mesmo.

- O Jair já fez seis partidas e é um jogador que eu gosto. Quando ele veio para o Vasco, eu tinha indicado ele para o Fluminense, mas temos muitos jogadores na posição. Estamos numa análise para saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar, é uma coisa completamente aberta com ele. Ele é um jogador que eu gosto, temos muitos jogadores na posição, precisamos abrir um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, é grande um jogador. Mas ficou de fora por uma questão de composição de elenco.

Contra o Fortaleza, Tchê Tchê e Hugo Moura foram os titulares no meio de campo. No banco, Diniz tinha ainda Sforza e Matheus Carvalho (que entrou no segundo tempo) à disposição, justificando a ausência de Jair, que também desempenha o mesmo papel.

Jair em campo pelo Vasco no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sobre a quantidade de jogos, o treinador se refere à regra que proíbe jogadores que atuaram em sete partidas pelo campeonato de se transferirem para outros time. Dessa forma, Diniz deu a entender que o volante não voltaria a defender o Vasco até que seu futuro esteja definido.

No clube desde 2023, o volante entrou em campo 67 vezes, a maioria delas na temporada de estreia. No ano seguinte, em virtude de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, ficou fora por cerca de sete meses e jogou apenas sete jogos, conforme dados do Sofascore. Em 2025, recuperado, Jair tem 18 jogos entre Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

O resultado deste sábado (17), em São Januário, com gols de Nuno Moreira e Vegetti (2), encerrou uma sequência de quatro derrotas e nove jogos sem vencer. Com o resultado, o Cruz-Maltino subiu na tabela e abriu um ponto da zona de rebaixamento. A equipe carioca volta a jogar na terça-feira (20), contra o Operário, pela Copa do Brasil.