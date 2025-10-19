O Flamengo recebe o Palmeiras neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em confronto decisivo pela 29ª rodada do Brasileirão. Considerado uma "decisão antecipada", o jogo promete casa cheia, com mais de 72 mil torcedores. Acompanhe todo o pré-jogo ao vivo do LANCE!.

Na briga pelo título, Palmeiras e Flamengo ocupam as duas primeiras posições da tabela. O Verdão lidera com 61 pontos, enquanto o Rubro-Negro aparece logo atrás, com 58. Mesmo que o Flamengo vença o confronto, o time paulista seguirá na liderança devido ao critério de desempate por número de vitórias.

ACOMPANHE AO VIVO FLAMENGO X PALMEIRAS:

05h05: Rio de Janeiro recebe alerta para chuva intensa

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o domingo está propenso a um tempo de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O alerta laranja é caracterizado por chuvas entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo. A temperatura máxima pode alcançar 33ºC e mínima de 21ºC. ➡️ Leia a matéria completa.

Filipe Luís x Abel Ferreira (Foto: Montagem/Lance!)

06h05: Abel Ferreira x Filipe Luís: quem é melhor e quem leva a vitória? Redação do L! opina

De um lado, a experiência de Abel Ferreira, do outro, a promissora carreira de Filipe Luís. No duelo entre dois estilos e gerações, a Redação do LANCE! analisou os perfis, estratégias e potenciais de cada técnico para responder: quem é melhor hoje? ➡️ Leia a matéria completa.

08h: Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Flamengo terá dois desfalques confirmados para o duelo, enquanto o Palmeiras deve apresentar algumas mudanças em relação à equipe que iniciou a vitória por 5 a 1 sobre o RB Bragantino. ➡️ Leia a matéria completa aqui.