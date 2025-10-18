Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo
Está chegando a hora, torcedor! Flamengo e Palmeiras entram em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã, considera como uma "decisão antecipada" e que terá mais de 72 mil pessoas na arquibancada, contará com a transmissão do Premiere. Clique aqui para assistir.
Flamengo e Palmeiras estão na parte de cima da classificação, brigando pelo título. O Verdão é quem lidera, com 61 pontos. O Rubro-Negro vem em seguida, com 58. Aliás, mesmo em caso de vitória do time mandante, a equipe paulista, por conta do critério de desempate (vitórias), seguirá na ponta.
Ficha do jogo
Como chega o Flamengo
O Flamengo, que vem de vitória no clássico com o Botafogo por 3 a 0, tem um desfalque importante. Cebolinha, com lesão no músculo do quadril (iliopsoas), não fica à disposição do técnico Filipe Luís. Além disso, Saúl, com desconforto na panturrilha esquerda, é dúvida.
Por outro lado, o Rubro-Negro contará com os retornos de De La Cruz e Allan, desfalques na última rodada. No time titular, Filipe Luís deve optar por Erick Pulgar no lugar de Evertton Araújo.
Como chega o Palmeiras
O grande desfalque no Palmeiras é o goleiro Weverton, que sofreu fissura em um osso da mão direita. Carlos Miguel e Marcelo Lomba disputam a vaga. Por outro lado, o técnico Abel Ferreira pode contar com o retorno de Khellven, que se recuperou de um trauma no pé.
O time titular do Verdão deve contar com algumas mudanças em comparação com a equipe que iniciou a vitória por 5 a 1 em cima do RB Braganitno. Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Flaco López devem iniciar jogando.
A partida no Maracanã marcará o reencontro do meia Andreas Pereira com a torcida do Flamengo, que pretende pegar no pé do jogador. Para os palmeirenses, a expectativa é por uma "lei do ex" no estádio carioca.
Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Flamengo x Palmeiras
FLAMENGO X PALMEIRAS
29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e GETV
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Prováveis escalações
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga (Maurício); Flaco López e Vitor Roque.
