Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Está chegando a hora, torcedor! Flamengo e Palmeiras entram em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã, considera como uma "decisão antecipada" e que terá mais de 72 mil pessoas na arquibancada, contará com a transmissão do Premiere. Clique aqui para assistir.

Flamengo e Palmeiras estão na parte de cima da classificação, brigando pelo título. O Verdão é quem lidera, com 61 pontos. O Rubro-Negro vem em seguida, com 58. Aliás, mesmo em caso de vitória do time mandante, a equipe paulista, por conta do critério de desempate (vitórias), seguirá na ponta.

Ficha do jogo FLA PAL Brasileirão 29ª rodada Data e Hora domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de janeiro (RJ) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) Var Caio Max Augusto Vieira (GO) Onde assistir

Como chega o Flamengo

O Flamengo, que vem de vitória no clássico com o Botafogo por 3 a 0, tem um desfalque importante. Cebolinha, com lesão no músculo do quadril (iliopsoas), não fica à disposição do técnico Filipe Luís. Além disso, Saúl, com desconforto na panturrilha esquerda, é dúvida.

Saúl em ação pelo Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Por outro lado, o Rubro-Negro contará com os retornos de De La Cruz e Allan, desfalques na última rodada. No time titular, Filipe Luís deve optar por Erick Pulgar no lugar de Evertton Araújo.

Como chega o Palmeiras

O grande desfalque no Palmeiras é o goleiro Weverton, que sofreu fissura em um osso da mão direita. Carlos Miguel e Marcelo Lomba disputam a vaga. Por outro lado, o técnico Abel Ferreira pode contar com o retorno de Khellven, que se recuperou de um trauma no pé.

O time titular do Verdão deve contar com algumas mudanças em comparação com a equipe que iniciou a vitória por 5 a 1 em cima do RB Braganitno. Gustavo Gómez, Aníbal Moreno e Flaco López devem iniciar jogando.

A partida no Maracanã marcará o reencontro do meia Andreas Pereira com a torcida do Flamengo, que pretende pegar no pé do jogador. Para os palmeirenses, a expectativa é por uma "lei do ex" no estádio carioca.

Andreas Pereira com a camisa do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Confira arbitragem, onde assistir e prováveis times de Flamengo x Palmeiras

FLAMENGO X PALMEIRAS

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, Premiere e GETV

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Carrascal), Pedro e Samuel Lino.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel (Marcelo Lomba); Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga (Maurício); Flaco López e Vitor Roque.