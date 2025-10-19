menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

6 X 5: PVC faz cara a cara entre times de Flamengo e Palmeiras

Clubes se enfrentam, neste domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 19/10/2025
07:58
PVC subiu o tom sobre polêmica de Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução)
imagem cameraPVC subiu o tom sobre polêmica de Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução)
O jornalista PVC participou de um vídeo de "cara a cara" comparando os times titulares de Flamengo e Palmeiras. Neste domingo (19), os clubes se enfrentam em duelo decisivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

A expectativa é de que Flamengo x Palmeiras, no Maracanã, seja um dos melhores jogos do Brasileirão 2025. Para esquentar os motores, o jornalista PVC fez um vídeo com uma escalação ideal entre os líderes.

➡️Gol perdido por Gabigol em Cruzeiro x Fortaleza paralisa web: ‘Misericórdia’

Pelas escolhas do jornalista, o time ideal entre Flamengo e Palmeiras seria composto por: Rossi; Emerson Royal; Gustavo Gómez, Murilo; Piquerez; Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Jorge Carrascal; Felipe Anderson e Vitor Roque. Se colocar o técnico na disputa, o placar fica empatado, já que PVC escolheu Abel Ferreira.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação)
Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo, pelo Brasileirão (Foto: Divulgação)

Veja vídeo com as escolhas de PVC entre Flamengo e Palmeiras

Luta pela liderança

O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 61 pontos. O Flamengo, logo atrás, tem 58. Mesmo que o time carioca vença neste fim de semana, ainda não assumirá a ponta, já que os paulistas têm duas vitórias a mais (primeiro critério de desempate).

Em campo, as duas equipes vivem bom momento. O Flamengo, sob comando de Filipe Luís, atropelou o Botafogo por 3 a 0 no Nilton Santos. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, virou e goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 no Allianz Parque.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Maracanã contará com mais de 70 mil torcedores para esse confronto. Se o Flamengo conquistar os três pontos, incendiará a reta final do Brasileirão. Mas, se o triunfo for palmeirense, o time paulista dará um passo importante em busca do título.

