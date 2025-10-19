menu hamburguer
Carlos Miguel será titular do Palmeiras no duelo contra o Flamengo

Goleiro fará sua estreia com a camisa alviverde neste domingo (19)

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 19/10/2025
11:13
Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras
imagem cameraCarlos Miguel, goleiro do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Carlos Miguel fará sua estreia com a camisa do Palmeiras no duelo contra o Flamengo, na tarde deste domingo (19), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro assume a vaga de Weverton, que está afastado após sofrer uma lesão na mão.

Contratado na última janela de transferências e goleiro mais caro da história do clube, Carlos Miguel venceu a disputa com Marcelo Lomba pela titularidade na meta alviverde.

- É um momento muito especial pra mim. Tenho trabalhado todos os dias
esperando pela minha chance e ela chegou num jogo grande, num momento
importante da temporada. Sei da responsabilidade que é defender o Palmeiras,
ainda mais num confronto como esse, mas estou preparado. Vou fazer o que
sempre fiz: jogar com seriedade, foco e respeito à camisa. É hora de ajudar o
time e retribuir a confiança de todo mundo que acreditou em mim - afirmou o goleiro, em nota publicada por sua assessoria de imprensa.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo em um duelo decisivo na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Com 61 pontos, os paulistas aparecem três à frente do rival e não podem ser ultrapassados nesta rodada por conta dos critérios de desempate (número de vitórias).

Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras, durante treinamento
Carlos Miguel durante treinamento do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Além da estreia de Carlos Miguel no gol, o Palmeiras contará com o retorno de Gustavo Gómez na zaga. O capitão volta a ficar à disposição de Abel Ferreira após defender a seleção paraguaia na última Data Fifa.

A tendência é que Carlos Miguel ganhe sequência como titular nesta reta final de temporada, que inclui as últimas rodadas do Brasileirão e as semifinais da Copa Libertadores. Já Weverton será submetido a um tratamento conservador, liderado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e deve retornar aos gramados ainda em 2025.

