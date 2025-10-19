Carlos Miguel será titular do Palmeiras no duelo contra o Flamengo

Carlos Miguel fará sua estreia com a camisa do Palmeiras no duelo contra o Flamengo, na tarde deste domingo (19), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro assume a vaga de Weverton, que está afastado após sofrer uma lesão na mão.

continua após a publicidade

+ Leila patrocinadora e Dudu referência: o Palmeiras na última vitória no Maracanã

Contratado na última janela de transferências e goleiro mais caro da história do clube, Carlos Miguel venceu a disputa com Marcelo Lomba pela titularidade na meta alviverde.

- É um momento muito especial pra mim. Tenho trabalhado todos os dias

esperando pela minha chance e ela chegou num jogo grande, num momento

importante da temporada. Sei da responsabilidade que é defender o Palmeiras,

ainda mais num confronto como esse, mas estou preparado. Vou fazer o que

sempre fiz: jogar com seriedade, foco e respeito à camisa. É hora de ajudar o

time e retribuir a confiança de todo mundo que acreditou em mim - afirmou o goleiro, em nota publicada por sua assessoria de imprensa.

continua após a publicidade

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo em um duelo decisivo na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Com 61 pontos, os paulistas aparecem três à frente do rival e não podem ser ultrapassados nesta rodada por conta dos critérios de desempate (número de vitórias).

Carlos Miguel durante treinamento do Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Além da estreia de Carlos Miguel no gol, o Palmeiras contará com o retorno de Gustavo Gómez na zaga. O capitão volta a ficar à disposição de Abel Ferreira após defender a seleção paraguaia na última Data Fifa.

continua após a publicidade

A tendência é que Carlos Miguel ganhe sequência como titular nesta reta final de temporada, que inclui as últimas rodadas do Brasileirão e as semifinais da Copa Libertadores. Já Weverton será submetido a um tratamento conservador, liderado pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e deve retornar aos gramados ainda em 2025.