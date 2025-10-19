Ex-Flamengo e Palmeiras, Zinho aponta favoritismo no jogo: ‘Muita gente fala’

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19), no Maracanã, em jogo que pode ser decisivo para os rumos do Brasileirão. Multicampeão pelos dois clubes, o ex-jogador Zinho conversou com o Lance! e falou sobre favoritismo no confronto. Para o comentarista da ESPN, o Rubro-Negro sai "um pouquinho" na frente por jogar em casa.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Palmeiras: Campeão pelos dois, Zinho analisa quem joga melhor

- É um jogo muito equilibrado. É difícil. Muita gente fala, você jogou nos dois, fica fazendo média de não querer que vai ter um vencedor. Mas eu, como comentarista, estou analisando friamente, jogador por jogador, momento por momento, tudo muito parecido, muito igual. Animicamente, o time do Palmeiras vive até um momento um pouco melhor. Está mais consolidado e todo mundo sabe o time que vai jogar - começou Zinho.

- O Flamengo, para mim, tem o melhor elenco, mas essa indefinição do Filipe Luis, quem vai jogar de titular, o Pedro vai jogar, não vai jogar? E aí o Flamengo acaba oscilando um pouco de jogo para jogo, ou de tempo de jogo para tempo de jogo. Isso tudo acaba equilibrando. Mas por ser no Maracanã, e o jogo ter um peso maior para o Flamengo, e por o Flamengo ser o time que sempre propõe muito o jogo, acho que colocaria um pouquinho de favoritismo ao Flamengo - completou.

continua após a publicidade

➡️ Zinho avalia situação de Pedro e analisa as estratégias de Flamengo e Palmeiras: ‘Pode mudar’

Revelado pelo Flamengo, Zinho conquistou Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca, com mais de 400 partidas disputadas. Pelo Palmeiras, também venceu Brasileirão e Copa do Brasil, além da Mercosul, Libertadores e Paulistão. O ex-jogador relembrou os duelos entre as equipes quando ainda estava em atividade.

- Teve a final da Mercosul, que o Flamengo ganha do Palmeiras no Parque Antártica, gol do Lê, se não me engano, e eu jogava pelo Palmeiras, nesse dia foi ruim para mim, foi frustrante para mim. Mas tem a Copa do Brasil, que a gente ganha do Flamengo, eu também pelo Palmeiras, no Parque Antártica, que o Euller entrou e fez dois gols - relembrou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Pelo Flamengo, tem um jogo que me marcou muito, contra o Gaúcho, centroavante, que depois joga comigo no Flamengo. Era uma época que o Campeonato Brasileiro, quando terminava empatado, ia para a pênalti. Então quem ganhava o jogo, três pontos, mas quando empatava era um ponto para cada um, e quem ganhasse os pênaltis ganhava mais um ponto. E o Zetti quebrou a perna numa dividida com o Bebeto, no Maracanã, e o Gaúcho foi deslocado para goleiro, virou o goleiro do time do Palmeiras. E eu vou bater o pênalti e perco o pênalti na disputa de pênalti. Eu perco um e o Aldair perde o outro. O Gaúcho pega dois pênaltis e faz o gol dele, e aí eles acabam ganhando um ponto. São alguns momentos diferentes da minha carreira - encerrou.