Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no domingo (19), dia do duelo entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, o Rio de Janeiro está propenso a um tempo de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

O alerta laranja é caracterizado por chuvas entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo. A temperatura máxima pode alcançar 33ºC e mínima de 21ºC.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, no Maracanã (Fotos: AFP)

Qual é a importância deste Flamengo x Palmeiras?

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

Se o Flamengo vencer o Palmeiras, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados de Abel Ferreira tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.

Nos bastidores, a partida tem sido marcada por polêmicas e grande pressão de ambas as partes. A mais recente aconteceu durante o treino do Flamengo, nesta sexta-feira (17), que teve a visita inesperada da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O órgão realizou uma viscalização surpresa no Ninho do Urubu.