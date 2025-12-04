O Londrina decidiu realizar a troca do gramado do estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) para a próxima temporada. O Tubarão, assim, vai disputar o Campeonato Paranaense de 2026 no estádio do Café.

Os trabalhos no campo começam neste mês, com a principal mudança no tipo do gramado: sai esmeralda, entra bermuda. A alternativa da grama sintética foi cogitada, mas descartada por conta dos custos de instalação e manutenção.

A substituição do campo deve ficar pronta apenas na reta final do Estadual, que começa em 7 de janeiro e termina em 7 de março. O investimento será de mais de R$ 600 mil.

- Estamos aguardando alguns dias para iniciar essa mudança e já está tudo certo. Só precisamos de um período inicial sem chuva para retirar o gramado atual. Isso atrasou uns 10, 15 dias. Não é só não chover, mas esperar o gramado secar. Precisamos de uma janela específica - afirmou Guilherme Bellintani, dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Tubarão, em entrevista coletiva.

A decisão pela troca da praça esportiva aconteceu em reunião da diretoria da Squadra Sports, gestora do clube, com o técnico Roger Silva. O VGD voltou a ser a 'casa alviceleste' em 2025 após nove anos, mas foi alvo de críticas do treinador e de atletas durante a atual temporada depois de um ataque de fungos - na época, a direção fez um tratamento pontual por três semanas na grama para a reta final da Série C.

Além do campo, a diretoria prometeu melhorias na estrutura do estádio. Os principais pontos são os banheiros e a acessibilidade dentro e fora do VGD.

- Vamos trocar o gramado inteiro, e isso vai impactar uma parte do Campeonato Paranaense, que começaremos a disputar no Café. Depois, esperamos, na reta final, voltar para o VGD. O objetivo principal é fazer o Campeonato Brasileiro com gramado novo e sem as dificuldades que tivemos em 2025. A troca completa impacta o Estadual, mas garantirá a Série B com o campo em perfeitas condições - completou o dirigente.

Com o estádio do Café definido para o estadual, o Londrina também terá que encontrar um novo espaço para substituir provisoriamente os treinos, já que o VGD também abriga a pré-temporada. A direção já começou a avaliar outros locais da cidade para fazer os treinamentos, como a própria praça municipal.

- A vinda ao VGD foi um investimento altíssimo. A gente investiu R$ 5,5 milhões em toda essa reforma. Nossas obrigações no VGD eram de investir R$ 11 milhões, mais ou menos, em seis anos. Ainda não é um estádio dos nossos sonhos, em vista de infraestrutura, e não será nunca, porque ele é um estádio originalmente raiz, mas vai dar para melhorar muito o VGD, passo a passo - finalizou Bellintani.

Londrina volta a usar o estádio do Café como casa no Paranaense de 2026. Foto: José Tramontin/Athletico

Calendário do Londrina

O grupo alviceleste entrou de férias em 26 de outubro, logo após o vice da Série C contra a Ponte Preta, já se reapresentou e terá pausas no Natal e no Ano Novo durante a pré-temporada. O Londrina estreia em 2026 contra o Operário-PR, em casa, dia 7 de janeiro.

Na Copa do Brasil, a primeira fase está prevista para fevereiro, enquanto a Série B começa na segunda quinzena de março.