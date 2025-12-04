De olho no Palmeiras, Ceará tenta recuperar desempenho em casa

Depois da derrota para o Flamengo, o último jogo do Ceará neste Brasileirão será contra o Palmeiras, em casa, no domingo (7). Precisando de um simples triunfo para escapar do rebaixamento, o clube terá que reverter o desempenho insatisfatório em seus domínios.

Isso porque o Ceará é o terceiro pior mandante desta Série A, com 26 pontos conquistados: sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. O 18º lugar na tabela coloca o Alvinegro acima apenas dos rebaixados Juventude (23 pontos) e Sport (dez).

Analisando toda a campanha, é possível perceber que o desempenho caiu ao longo do campeonato. O Vovô teve um bom início em casa, com quatro vitórias em cinco jogos. No entanto, durante as 13 partidas seguintes, vieram apenas três triunfos.

Partida entre Ceará e Internacional, pelo Brasileirão (Foto: Stefania Lima/Pera Photo Press/Gazeta Press)

O setor ofensivo tem sido um problema para a equipe de Léo Condé, que tem o segundo pior ataque deste Brasileirão: 33 gols. Somente o lanterna Sport balançou as redes em menos oportunidades (28).

Um triunfo simples na Arena Castelão já assegura a permanência do Ceará. Em caso de empate ou derrota, será preciso torcer contra os rivais na briga. Confira os jogos das equipes na última rodada:

Santos x Cruzeiro

Botafogo x Fortaleza

Vitória x São Paulo

Internacional x RB Bragantino

Próximo jogo do Ceará

O último jogo do Ceará em 2025 será contra o Palmeiras, no domingo (7), na Arena Castelão. A bola rola às 16h (de Brasília). O Vovô possui 43 pontos na tabela do torneio. O Vitória, que abre o Z4, tem 42.