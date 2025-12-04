José Boto, diretor do Flamengo, rebate Abel Ferreira: 'Muito sacrifício'

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, usou o seu perfil nas redes sociais para rebater declaração de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, nesta quinta-feira (4). Em entrevista coletiva na noite anterior, o treinador afirmou que os seus títulos com o Alviverde foram "sem asterisco", se queixando da não expulsão de Pulgar na final da Libertadores. O dirigente rival, então, fez questão de exaltar o trabalho desenvolvido pelo clube.

— Muito trabalho, muito sacrifício, muita resiliência, sem * — escreveu ao compartilhar foto com Alfredo Almeida, gerente de base do Flamengo, em que ambos seguram uma bandeira de Portugal, país da dupla e de Abel Ferreira, enquanto comemoram o triunfo no campeonato nacional.

O diretor rubro-negro estava bastante ativo nas redes sociais após a confirmação do título brasileiro. Boto republicou várias postagens que o parabenizavam pela conquista, além de compartilhar um agradecimento ao filho e um vídeo no qual abraça o técnico Filipe Luís. No último, o próprio português comentou: "Muito trabalho, muitas horas no Ninho, sem *".

O que disse Abel Ferreira?

Após vencer o Atlético-MG por 3 a 0 no seu penúltimo jogo neste Brasileirão, o técnico do Palmeiras reclamou da expulsão do lateral Piquerez no fim do primeiro tempo, apontando similaridade com o lance da decisão continental contra o Flamengo. O uruguaio acertou carrinho no joelho de Saravia. Na final da Libertadores, Pulgar deixou a sola da chuteira na canela do zagueiro Bruno Fuchs e tomou apenas o cartão amarelo.

— O Palmeiras é um clube diferente e especial, e mais do que tudo sou um treinador de relações. A mim só me engana quem eu quero. Hoje aconteceu um lance exatamente igual ao da final da Libertadores (da expulsão de Piquerez). Os títulos que ganhei no Palmeiras não têm asteriscos. E aos palmeirenses vou dizer o seguinte: a mim, como vosso treinador, só me engana quem eu quero — falou.

Abel Ferreira gesticula à beira do gramado da Arena MRV durante jogo contra o Atlético-MG (Foto: Fabio Barros / Agência F8 / Gazeta Press)

Noite mágica do Flamengo

Apesar da vitória palmeirense, o Rubro-Negro também ganhou o seu jogo e confirmou o título brasileiro. A torcida já festejava o tetra Libertadores no Maracanã e, após a equipe vencer o Ceará por 1 a 0, viu elenco, comissão técnica e diretoria comemorarem a dobradinha no gramado. Agora, o campeão antecipado poderá usar os atletas sub-20 no último duelo do Brasileirão, contra o Mirassol, enquanto se prepara para disputar a Copa Intercontinental na próxima semana.