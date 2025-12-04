Elenco do Palmeiras ganha folga antes de último jogo da temporada

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (3), o elenco do Palmeiras ganhou um dia de folga antes de se reapresentar para dar início à preparação para o último jogo do Campeonato Brasileiro. O duelo será contra o Ceará, no Castelão, no domingo (7), às 16h (de Brasília).

A delegação alviverde retornou a São Paulo logo após a partida em Minas Gerais, como é de costume. Na manhã desta sexta-feira (5), os jogadores e comissão técnica retornam aos treinamentos em equipe visando a última partida desta temporada.

No Brasileirão, o Palmeiras é o vice-líder com 73 pontos e viu o Flamengo ser campeão nesta semana ao garantir os 78 pontos na competição.

Bruno Rodrigues treina na Academia de Futebol do Palmeiras

Apesar da folga, o atacante Bruno Rodrigues optou por ir à Academia de Futebol para treinar sozinho. O camisa 11 de Abel Ferreira publicou um vídeo correndo na esteira e escreveu que, "independentemente da situação, o trabalho sempre devolve. Eu não vou parar...".

O atacante retornou aos gramados em setembro desde ano, após quase 600 dias se recuperando de lesões graves nos dois joelhos.

