menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Riscos de rebaixamento do Internacional quase duplicam

Empate em 2 a 2 com o Bahia fez percentual de risco subir para 16,9%

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 04/12/2025
10:04
Atualizado há 1 minutos
Sabino, São Paulo, sai para comemorar gol
imagem cameraRochet se levanta após Sabino abrir o placar (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os riscos de rebaixamento do Internacional quase duplicaram entre antepenúltima e a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Após os resultados da 36ª, com a goleada por 5 a 1 para o Vasco e as vitórias dos concorrentes diretos, os cálculos feitos pela UFMG saltaram de 6,5% para 40,8%. Depois dos jogos desta quarta-feira (3) e da nova goleada por 3 a 0 para o São Paulo, o percentual subiu para 77,6%.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Com os resultados, ao fim da rodada, o Colorado caiu para 18º, mantendo os 41 pontos, mas agora com saldo -15. À sua frente a seu alcance estão Vitória, 42, Fortaleza e Ceará, 43, e Santos, 44 – o Peixe, porém, tem saldo -8.

Riscos de rebaixamento quase duplicam

Perdendo mais três pontos e vendo os adversários avançaram – Santos venceu o Juventude por 3 a 0, e o Fortaleza bateu o Corinthians por 2 a 1. Agora, o Inter precisa vencer o jogo contra o Bragantino, domingo (7) no Beira-Rio e torcer por dois de três resultados:

continua após a publicidade
  • empate ou derrota do Vitória, que recebe o São Paulo, no Barradão;
  • derrota do Fortaleza, que vai ao Rio enfrentar o Botafogo;
  • derrota do Ceará, para o Palmeiras, no Castelão;
  • derrota do Santos. Nessa caso, dependeria das combinações dos placares dos duelos na Vila Belmiro e no Beira-Rio.

Confira a evolução das chances de rebaixamento

Time34ª rodada35ª rodada36ª rodada37ª rodada

20º – Sport

100%

100%

100%

100%

19º – Juventude

87,1%

97,9%

100%

100%

18º – Inter

6,5%

6,5%

40,8%

77,6%

17º – Vitória

68,7%

43,5%

30,6%

65%

16º – Fortaleza

87,4%

88,6%

69,5%

35%

15º – Ceará

1,4%

3,1%

7,5%

20,3%

16º – Santos

47,7%

57,8%

51,4%

2%

Lance do gol de Luciano, do São Paulo
Terceiro gol do São Paulo na goleada de quarta (3) (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias