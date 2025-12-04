Riscos de rebaixamento do Internacional quase duplicam
Empate em 2 a 2 com o Bahia fez percentual de risco subir para 16,9%
Os riscos de rebaixamento do Internacional quase duplicaram entre antepenúltima e a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Após os resultados da 36ª, com a goleada por 5 a 1 para o Vasco e as vitórias dos concorrentes diretos, os cálculos feitos pela UFMG saltaram de 6,5% para 40,8%. Depois dos jogos desta quarta-feira (3) e da nova goleada por 3 a 0 para o São Paulo, o percentual subiu para 77,6%.
Mística de Abel Braga não foi suficiente para o Internacional
‘O que nos resta é jogar pela honra’, diz técnico do Internacional
Guia da secação: Internacional depende só de si para ficar na Série A
Com os resultados, ao fim da rodada, o Colorado caiu para 18º, mantendo os 41 pontos, mas agora com saldo -15. À sua frente a seu alcance estão Vitória, 42, Fortaleza e Ceará, 43, e Santos, 44 – o Peixe, porém, tem saldo -8.
Riscos de rebaixamento quase duplicam
Perdendo mais três pontos e vendo os adversários avançaram – Santos venceu o Juventude por 3 a 0, e o Fortaleza bateu o Corinthians por 2 a 1. Agora, o Inter precisa vencer o jogo contra o Bragantino, domingo (7) no Beira-Rio e torcer por dois de três resultados:
- empate ou derrota do Vitória, que recebe o São Paulo, no Barradão;
- derrota do Fortaleza, que vai ao Rio enfrentar o Botafogo;
- derrota do Ceará, para o Palmeiras, no Castelão;
- derrota do Santos. Nessa caso, dependeria das combinações dos placares dos duelos na Vila Belmiro e no Beira-Rio.
Confira a evolução das chances de rebaixamento
|Time
|34ª rodada
|35ª rodada
|36ª rodada
|37ª rodada
20º – Sport
100%
100%
100%
100%
19º – Juventude
87,1%
97,9%
100%
100%
18º – Inter
6,5%
6,5%
40,8%
77,6%
17º – Vitória
68,7%
43,5%
30,6%
65%
16º – Fortaleza
87,4%
88,6%
69,5%
35%
15º – Ceará
1,4%
3,1%
7,5%
20,3%
16º – Santos
47,7%
57,8%
51,4%
2%
