Mineirão fecha acordo de 'sector rights' com detentora do Campeonato Mineiro

O Estádio do Mineirão fechou um acordo com a Sicoob para um novo "sector rights". Dessa forma, a empresa assume os setores Vermelhos Superior e Inferior, que passam a se chamar Setor Sicoob e levarão a cor turquesa.

Situado no lado leste do Mineirão, o espaço fica em frente à câmera principal de transmissão de televisão e tem capacidade para 15.500 pessoas. Além da nova cor, o acordo prevê um plano de ativações e experiências da marca para aproximar o torcedor e valorizar o estádio como patrimônio afetivo e cultural de Minas Gerais.

As primeiras ativações acontecem nesta quinta (4), quando o Cruzeiro enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão. A bola rola às 19h30.

— O Mineirão é parte da história de Minas, e estar aqui fortalece nosso vínculo com os torcedores. A parceria amplia a presença do Sicoob nos espaços que fazem parte da vida dos mineiros e reafirma o compromisso com o futuro do esporte, da cultura e do cooperativismo no estado — disse João Batista Noronha, presidente do conselho de administração do Sicoob Central Crediminas.

A Sicoob é a segunda empresa a comprar o um setor do estádio. Em setembro, a Associação de Proteção Veicular e Serviços, a APVS Brasil, firmou parceria no Setor Roxo Inferior, batizado de Tribuna APVS.

Sobre a Sicoob, parceira do Mineirão

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 9,1 milhões de cooperados e oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente

O Sicoob é um velho conhecido dos torcedores mineiros. O Sistema detém o naming rights do Campeonato Mineiro desde 2017. Presente há 10 anos como patrocinador oficial do torneio, o Sicoob reforça, com a chegada ao Mineirão, sua atuação de apoio contínuo ao esporte e ao desenvolvimento regional.