Deyverson abre o jogo sobre comportamento polêmico dentro de campo

Deyverson, atacante do Atlético-MG, revelou em entrevista ao canal "Podpah" o porque das suas atitudes polêmicas dentro de campo. O jogador é marcado, para além dos gols como atacante, por seu comportamento durante a partida.

Provocações, comemorações exageradas, valorizações extremas de lances de falta, reclamações, interações coma torcida e declarações polêmicas. Essas são apenas algumas das atitudes de Deyverson que viraram rotina no futebol brasileiro.

- Dentro de campo eu vou defender minhas cores até a morte, entendeu? Eu vou dar a vida para tirar a atenção do cara do jogo para ver se a gente expulsa, alguma coisa, eu vou dar a vida. É a minha forma de jogar e tentar desequilibrar o cara de alguma forma e o meu time sair vitorioso. Eu quero que o meu time saia vitorioso - disse Deyverson, que completou:

- Outro dia falaram que eu desrespeitei o cara olhando a camisa dele (nome atrás). Não é. É para ver se ele se desequilibra do jogo e toma o vermelho. Ali no vestiário, preparando para entrar no campo, é o Deyverson. Pisou no gramado é o "Deyvin da piscadinha". Esquece, as coisas mudam. É automático. Entrou em campo, é meu adversário, eu vou defender o meu. Eu vou defender minha família, quem tá ali é minha família.

Deyverson no Atlético-MG

O atacante fez boa temporada pelo Galo, chegando na final da Libertadores com gols importantes na campanha. Na Copa do Brasil , outra final que o clube mineiro fez, Deyverson não pode atuar por já ter jogado a competição em outro clube. No Brasileirão, o Atlético-MG passou aperto e fugiu do rebaixamento apenas na última rodada.