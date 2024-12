Atlético-MG apresenta novos uniformes de treino para 2025

O Atlético-MG e a Adidas apresentaram nesta quinta-feira (12) a nova linha de uniformes de treino para a temporada 2025. As peças terão o predomínio das cores preta e amarela e detalhes em laranja. Os uniformes já estão disponíveis para venda nas Lojas do Galo.

A grande novidade da nova coleção é a presença da camiseta regata (sem mangas), que passa a ser uma opção de treinamento para os jogadores do Atlético-MG.

O ensaio de lançamento do novos uniformes de treino foi realizado na Arena MRV e contou com a participação de funcionários do Atlético-MG, representantes dos departamentos de negócios, comunicação, recursos humanos, operações, administrativo e tecnologia.

A nova linha de treino do Galo será usada a partir da apresentação dos jogadores, prevista para 8 de janeiro, na Cidade do Galo. O início da pré-temporada será no Centro de Treinamento do clube e, no dia 15, a equipe viaja para a Flórida, nos Estados Unidos, para a disputa da FC Series. No dia 18, haverá o clássico contra o Cruzeiro e, no dia 25, joga contra o Orlando City. A estreia no Campeonato Mineiro, provavelmente com time alternativo, será no dia 19 contra o Aymorés, de Ubá, em Juiz de Fora.

Atlético-MG mudará de fornecedor de uniformes em 2026

A temporada 2025 será a última do contrato entre o Atlético-MG e a Adidas. O clube já confirmou a troca de fornecedor de materiais esportivos e passará a usar a Nike em 2026. A empresa será responsável pela produção das peças do clube.

Pelo novo contrato, o Galo terá direito a 25% de royalties e receberá 35 mil peças por ano, número superior ao estabelecido no contrato com a Adidas. O Atlético-MG também garantiu aporte de R$ 4 milhões para montar uma nova loja, além de espaço para exposição dos produtos em lojas da Nike fora do Brasil.