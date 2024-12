Atlético-MG: Arena MRV teve taxa de ocupação de 78% em 2024

A Arena MRV, em seu primeiro ano completo de funcionamento, teve taxa média de ocupação de 78%. O Atlético-MG divulgou nesta terça-feira (10) o balanço da temporada em seu estádio, tanto em termos desportivos quanto financeiros. O atacante Hulk, mais uma vez, foi o artilheiro da nova casa do Galo.

O Atlético-MG disputou 33 partidas na Arena MRV em 2024, de 28 de janeiro, a goleada por 4 a 0 sobre o Democrata-GV, até domingo (8), quando derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, com portões fechados, por causa da punição imposta pelo STJD. Foram quatro diferentes competições: Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores.

A torcida atleticana estabeleceu cinco quebras de recordes de público até a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, que foi de 44.876 presentes. A média de público na Arena MRV, em 2024, foi de 35.237 torcedores, a maior média anual da massa desde a reabertura dos estádios após a pandemia de Covid, em agosto de 2021.

O público total da Arena MRV em 2024 foi de 1.127.593 torcedores em 32 jogos, média de 35.237 por partida. A competição com melhor média foi a Copa do Brasil, com 40.555 torcedores. A Libertadores teve média de 37.850; o Mineiro, 34.034; e o Brasileiro, 32.901. A receita bruta total da Arena MRV foi de R$ 88,1 milhões, e a líquida de R$ 66,2 milhões.

Desempenho esportivo na Arena MRV também foi positivo

Nas 33 partidas em casa, o Atlético-MG venceu 19, empatou nove e perdeu cinco, com aproveitamento de 66,6%. Hulk foi o artilheiro da Arena MRV, em 2024, com 13 gols em 26 jogos, Paulinho marcou nove vezes em 25 partidas, e Deyverson, cinco em nove jogos.

Hulk foi o artilheiro da Arena MRV, em 2024, com 13 gols em 26 jogos (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Com os jogos de 2023, Hulk e Paulinho dividem a artilharia do estádio do Galo. Ambos marcaram 17 gols, mas Hulk disputou um jogo a menos que o companheiro de ataque: 34 contra 35.