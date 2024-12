A derrota do Botafogo por 3 a 0 para a Pachuca, campeão da CONCACAF, ligou o alerta vermelho para o desempenho dos clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes em julho de 2025. Para André Rizek, apresentador do Sportv, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo (clubes do Brasil classificados para a competição), não terão vida longa no torneio e devem ser meros coadjuvantes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não deveríamos tratar as eliminações dos times brasileiros ou sul-americanos antes da final do mundial como algo anormal. Quando se chegar a uma competição sem que as condições sejam as ideias, a situação fica ainda pior. A gente já deveria estar acostumado com essa cadeia do futebol mundial. Que o jogo Botafogo 0 x 3 Pachuca sirva de alerta para o futebol brasileiro no Super Mundial. A gente vai pra lá para ser coadjuvante - disse Rizek para o "Ge".

Super Mundial

A competição marca uma nova investida da Fifa para valorizar a competição internacional entre os clubes. A previsão é de que o torneio seja realizado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, no formato de oito grupos com quatro times cada que se enfrentam em turno único. Até o momento, 31 clubes estão classificados.

continua após a publicidade

➡️ Saiba quem vai transmitir o Super Mundial em 2025

Troféu do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Fifa)

Botafogo 0 x 3 Pachuca - Intercontinental

Com a derrota para o Pachuca, por 3 a 0, o Alvinegro se despediu precocemente da Copa Intercontinental e viu o sonho da conquista inédita do mundial ir embora. Por outro lado, o clube mexicano avançou para a próxima fase e enfrentará o Al-Ahly, do Egito, na próxima fase do torneio, e o vencedor do duelo encara o Real Madrid na final.