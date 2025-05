Atualmente no Urawa Reds, do Japão, o meia Matheus Sávio comentou em entrevista exclusiva ao Lance! a possibilidade de enfrentar o Fluminense nas oitavas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025. O jogador tem boas recordações de clássicos contra o Tricolor carioca, quando ainda atuava pelo Flamengo.

Confira a entrevista completa com Matheus Sávio

Sávio enfrentou o Fluminense em duas oportunidades durante seu período no Rubro-Negro. A primeira foi em 2015, quando marcou um gol na vitória por 3 a 0. O segundo clássico ocorreu em 2017, também com vitória do Flamengo, desta vez por 1 a 0. Ao ser perguntado como seria enfrentar o Tricolor, Matheus Sávio disse que vê com bons olhos um possível duelo com time brasileiro.

- Seria bem interessante se nós e o Fluminense conseguíssemos passar de fase e pudéssemos nos enfrentar. Sabemos da qualidade do nosso elenco e do nosso objetivo - declarou o meia - Acho que o Brasil está bem representado. São quatro equipes enormes que vão disputar o torneio. Jogar contra o Fluminense seria uma honra - concluiu o atleta.

Matheus Sávio chegou ao futebol japonês em 2020, quando trocou o Flamengo pelo Kashiwa Reysol. Em janeiro deste ano, assinou com o Urawa Reds. Na atual temporada, disputou 14 partidas, marcou dois gols e deu quatro assistências.

O Urawa Reds está no Grupo E do Mundial de Clubes ao lado do Inter de Milão (Itália), Monterrey (México) e River Plate (Argentina). Caso avance às oitavas, pode cruzar com o Fluminense, que integra o Grupo F com Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan HD (Coréia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul).