Corinthians apresenta superávit de R$ 12 milhões no primeiro bimestre de 2025

O Corinthians divulgou o balancete do primeiro bimestre de 2025. O documento, publicado nesta quinta-feira (15), registrou um superávit de R$ 12,1 milhões. A maior arrecadação apontada foi de direitos de transmissão, cerca de R$ 78,8 milhões.

O balancete indica que a segunda maior fonte de receita foi com patrocínios, na casa de R$ 35,8 milhões. Em seguida está a arrecadação de jogos, com R$ 19,1 milhões. Um ponto especificado como "Outras receitas", que não foi detalhada, aponta o ganho de R$ 11,6 milhões. Por fim está a venda e empréstimos de atletas, também em R$ 11,6 milhões.

O maior gasto registrado é com "Pessoal", que inclui salário, direitos de imagem, avaliado no valor de R$ 75,3 milhões. O futebol registrou um superávit de R$ 26,4 milhões, enquanto o déficit era de R$ 14,3 milhões.

Resumo Financeiro apresentado pelo Corinthians (1º Bimestre de 2025)

Receitas

Direitos de transmissão: R$ 78,8 milhões (maior fonte de receita)

Patrocínios: R$ 35,8 milhões (segunda maior fonte de receita)

Arrecadação de jogos: R$ 19,1 milhões

Outras receitas (não detalhadas): R$ 11,6 milhões

Venda e empréstimos de atletas: R$ 11,6 milhões

Despesas

Gastos com pessoal (salários, direitos de imagem etc): R$ 75,3 milhões (maior despesa)

Resultados

Superávit geral: R$ 12,1 milhões

Augusto Melo vive o segundo ano de gestão na direção do clube (Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)

Contas reprovadas

No final de abril, o Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou as contas do clube referentes a 2024, primeiro ano de gestão de Augusto Melo. 130 membros do órgão foram contrários aos números apresentados, contra 73 aprovações.

O Conselho Deliberativo do Corinthians aponta que a dívida está na casa de R$ 2,5 bilhões, com um crescimento de R$ 829 milhões somente no primeiro de Augusto Melo. Por outro lado, os dirigentes discordam dos números apresentados e argumentam que R$ 191 milhões foram herdados da gestão de Duilio Monteiro Alves.

Pedro Silveira pediu demissão do cargo de diretor financeiro do clube no final de abril. Também nesta quinta-feira (15), o Corinthians anunciou a chegada de Alexandre Germano como novo responsável estatutário pela pasta.