Copa do Nordeste começa com derrota do Vitória e tropeço do Ceará
Fortaleza e Sport vencem seus duelos
- Matéria
- Mais Notícias
A fase de grupos da Copa do Nordeste teve início nesta quartda-feira (25) e se extende até o dia 29 de abril, quando se encerra a quinta rodada. Nove jogos foram realizados na última noite, restando apenas um a ser disputado nesta quinta (26). Confira os resultados:
Relacionadas
- Fora de Campo
Declaração de Kylian Mbappé agita torcida do Flamengo: ‘2028’
Fora de Campo26/03/2026
- Fora de Campo
Brasil x França: redação do Lance! analisa duelo e crava vencedor
Fora de Campo26/03/2026
- Fora de Campo
Colunistas do Lance! cravam resultado de Brasil x França e analisam polêmica no uniforme
Fora de Campo26/03/2026
➡️ Faltam 77 dias para a Copa do Mundo: confira todos os jogos da Data Fifa de março
1ª rodada da fase de grupos - Copa do Nordeste
Quarta-feira (25)
Imperatriz 0 x 1 Retrô
Ferroviário 0 x 1 Fortaleza
América-RN 2 x 0 Maranhão
Fluminense 1 x 1 Juazeirense
Itabaiana 0 x 0 CRB
ASA 1 x 0 Piauí
Sport 2 x 1 Jacuipense
Ceará 1 x 1 ABC
Vitória 1 x 2 Botafogo-PB
Quinta-feira (26)
Sousa x Confiança - às 19h (de Brasília)
📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O regulamento unificado para 2026 determina que os clubes classificados para competições sul-americanas (Libertadores e Sul-Americana) não participarão dos campeonatos regionais (Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e Copa Centro-Oeste), o que resultou nas ausências de equipes como Bahia (atual campeão do Nordeste) e Internacional, que se retirou da competição e foi substituído pelo Caxias.
Regulamento
A tradicional competição regional terá 20 clubes divididos em quatro chaves. A primeira fase será em turno único com cruzamento de chaves (Grupo A x Grupo B e Grupo C x Grupo D), totalizando cinco rodadas. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que serão decididas em jogo único. As semifinais e a final serão disputadas em ida e volta.
Grupo A: Vitória, ASA, Sousa-PB, Itabaiana-SE e Fluminense-PI
Grupo B: Juazeirense-BA, CRB, Botafogo-PB, Confiança e Piauí
Grupo C: Ceará, Sport, América-RN, Imperatriz-MA e Ferroviário-CE
Grupo D: Fortaleza, Retrô-PE, ABC, Maranhão e Jacuipense-BA
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias