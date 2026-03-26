A fase de grupos da Copa do Nordeste teve início nesta quartda-feira (25) e se extende até o dia 29 de abril, quando se encerra a quinta rodada. Nove jogos foram realizados na última noite, restando apenas um a ser disputado nesta quinta (26). Confira os resultados:

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1ª rodada da fase de grupos - Copa do Nordeste

Quarta-feira (25)

Imperatriz 0 x 1 Retrô

Ferroviário 0 x 1 Fortaleza

América-RN 2 x 0 Maranhão

Fluminense 1 x 1 Juazeirense

Itabaiana 0 x 0 CRB

ASA 1 x 0 Piauí

Sport 2 x 1 Jacuipense

Ceará 1 x 1 ABC

Vitória 1 x 2 Botafogo-PB

Quinta-feira (26)

Sousa x Confiança - às 19h (de Brasília)

Ceará e ABC empatam na primeira rodada da Copa do Nordeste (Foto: LC Moreira/Thenews2/Gazeta Press) <br>

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O regulamento unificado para 2026 determina que os clubes classificados para competições sul-americanas (Libertadores e Sul-Americana) não participarão dos campeonatos regionais (Copa Sul-Sudeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e Copa Centro-Oeste), o que resultou nas ausências de equipes como Bahia (atual campeão do Nordeste) e Internacional, que se retirou da competição e foi substituído pelo Caxias.

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Regulamento

A tradicional competição regional terá 20 clubes divididos em quatro chaves. A primeira fase será em turno único com cruzamento de chaves (Grupo A x Grupo B e Grupo C x Grupo D), totalizando cinco rodadas. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final, que serão decididas em jogo único. As semifinais e a final serão disputadas em ida e volta.

Grupo A: Vitória, ASA, Sousa-PB, Itabaiana-SE e Fluminense-PI

Grupo B: Juazeirense-BA, CRB, Botafogo-PB, Confiança e Piauí

Grupo C: Ceará, Sport, América-RN, Imperatriz-MA e Ferroviário-CE

Grupo D: Fortaleza, Retrô-PE, ABC, Maranhão e Jacuipense-BA



