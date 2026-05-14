Domínguez reconhece atuação ruim do Atlético, mas ressalta: 'Tem que saber jogar mal'

O Atlético venceu o Ceará nos pênaltis nesta quarta-feira (13), no Castelão, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez reconheceu que a equipe fez um jogo abaixo do esperado, mas destacou a tranquilidade dos jogadores e a capacidade de acreditar até o fim. Segundo ele, o time soube competir mesmo em uma atuação ruim e foi recompensado pela persistência ao longo do confronto.

O Atlético venceu o Ceará nos pênaltis nesta quarta-feira (13), no Castelão, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o técnico Eduardo Domínguez reconheceu que a equipe fez um jogo abaixo do esperado, mas destacou a tranquilidade dos jogadores e a capacidade de acreditar até o fim. Segundo ele, o time soube competir mesmo em uma atuação ruim e foi recompensado pela persistência ao longo do confronto.

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"El Barba", avaliou que o Atlético apresentou fragilidades em todos os setores e teve muitas dificuldades após a expulsão e o gol sofrido logo no início da partida. O treinador também destacou que a equipe contou com certa sorte, já que o Ceará não conseguiu concluir bem algumas jogadas e desperdiçou chances que poderiam ter decidido o confronto e eliminado o Galo ainda no tempo normal:

— O gol nos últimos minutos nos deu a possibilidade de ir para os pênaltis e nas penalidades a equipe foi muito bem. Antes de tudo isso fizemos uma partida ruim. Não tivemos problemas apenas do lado direito, tivemos pela direita, pela esquerda, pelo meio, tivemos problemas em todas as linhas. Tivemos que nos ajustar, com poucos minutos tínhamos um gol contrário e uma expulsão. Diante dessas adversidades a equipe se retraiu e por sorte do outro lado eles não converteram e definiram mal — analisou o treinador

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Mesmo com a atuação abaixo do esperado, Eduardo Domínguez elogiou os jogadores, destacando a capacidade de se manterem organizados, o comportamento em campo e a tranquilidade para levar a partida até o fim. Segundo o treinador, essa postura foi fundamental para que a equipe seguisse viva no confronto e conseguisse o gol que manteve o Atlético na disputa:

— O que eu ressalto e é para se ressaltar é que jogando mal a equipe manteve a tranquilidade. Muitas vezes se fala em "tem que saber jogar mal" como dizem. É ter tranquilidade e não se desesperar. É se manter na partida até o último minuto porque qualquer coisa pode acontecer. Temos grandes jogadores e grandes individualidades que se mostraram no final da partida. Se nos desesperamos antes poderíamos ter pagado muito mais caro. Viemos para classificar e classificamos —disse Domínguez

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Domínguez em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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