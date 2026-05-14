Éverson fala sobre responsabilidade de defender o Atlético e 'montanha russa de emoções' contra o Ceará

Éverson foi o grande herói do Atlético na noite desta quinta-feira. O goleiro defendeu duas cobranças e converteu o pênalti decisivo que assegurou a classificação do Galo. Após a partida, Éverson falou sobre a emoção da classificação nos pênaltis e destacou a responsabilidade que carrega no clube. Ele também analisou a dificuldade do jogo e celebrou a oportunidade de poder ajudar o Atlético em um momento decisivo.

Éverson foi o grande herói do Atlético na noite desta quinta-feira. O goleiro defendeu duas cobranças e converteu o pênalti decisivo que assegurou a classificação do Galo. Após a partida, Éverson falou sobre a emoção da classificação nos pênaltis e destacou a responsabilidade que carrega no clube. Ele também analisou a dificuldade do jogo e celebrou a oportunidade de poder ajudar o Atlético em um momento decisivo.

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— Uma montanha russa de emoções. Tínhamos a vantagem construída em casa e perdemos em quatro minutos, junto com um jogador. Jogar aqui é muito difícil, com o gramado, e com um a menos fica mais difícil ainda. Fechamos mais no segundo tempo e na única oportunidade o Pascini foi feliz. Mais uma vez fui feliz, com duas defesas e um pênalti convertido — analisou o goleiro

Éverson também comentou sobre a responsabilidade que carrega no Atlético, sendo sucessor de Victor, um dos maiores goleiros da história do clube:

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— Responsabilidade muito grande, o antecessor era o Victor, maior goleiro da história do clube e que foi peça importante no título da Libertadores em decisões por pênaltis. Sempre que tem disputa, o torcedor do Galo coloca confiança no goleiro. Nas últimas três disputas que vencemos, peguei duas e converti a quinta. Muito feliz em ajudar o clube que me alavancou, me levou para a seleção brasileira e que tenho mais títulos na carreira — disse Éverson

O goleiro finalizou afirmando que a vitória deve servir para dar confiança ao elenco, ajudando a equipe a evoluir e a buscar melhores resultados ao longo do restante da temporada:

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— Tem que trazer confiança, a gente tem que trazer os pontos positivos também pro Galo. Às vezes é muita coisa negativa, às vezes vão falar que a gente perdeu o jogo e vai vir algo negativo, então cabe a nós nos fecharmos, trazer o torcedor pro nosso lado, trazer coisas positivas. Hoje, apesar da dificuldade, foi uma classificação — analisou o goleiro.

Éverson em Ceará x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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