Éverson fala sobre responsabilidade de defender o Atlético e 'montanha russa de emoções' contra o Ceará
O goleiro defendeu duas cobranças e converteu o pênalti que assegurou a classificação
- Matéria
- Mais Notícias
Éverson foi o grande herói do Atlético na noite desta quinta-feira. O goleiro defendeu duas cobranças e converteu o pênalti decisivo que assegurou a classificação do Galo. Após a partida, Éverson falou sobre a emoção da classificação nos pênaltis e destacou a responsabilidade que carrega no clube. Ele também analisou a dificuldade do jogo e celebrou a oportunidade de poder ajudar o Atlético em um momento decisivo.
Domínguez reconhece atuação ruim do Atlético, mas ressalta: ‘Tem que saber jogar mal’
Atlético Mineiro
Éverson brilha, Atlético vence o Ceará nos pênaltis e avança na Copa do Brasil; dê suas notas
Futebol Nacional
Veja gols de Ceará x Atlético-MG: Kauã salva o Galo nos acréscimos
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
— Uma montanha russa de emoções. Tínhamos a vantagem construída em casa e perdemos em quatro minutos, junto com um jogador. Jogar aqui é muito difícil, com o gramado, e com um a menos fica mais difícil ainda. Fechamos mais no segundo tempo e na única oportunidade o Pascini foi feliz. Mais uma vez fui feliz, com duas defesas e um pênalti convertido — analisou o goleiro
Éverson também comentou sobre a responsabilidade que carrega no Atlético, sendo sucessor de Victor, um dos maiores goleiros da história do clube:
— Responsabilidade muito grande, o antecessor era o Victor, maior goleiro da história do clube e que foi peça importante no título da Libertadores em decisões por pênaltis. Sempre que tem disputa, o torcedor do Galo coloca confiança no goleiro. Nas últimas três disputas que vencemos, peguei duas e converti a quinta. Muito feliz em ajudar o clube que me alavancou, me levou para a seleção brasileira e que tenho mais títulos na carreira — disse Éverson
O goleiro finalizou afirmando que a vitória deve servir para dar confiança ao elenco, ajudando a equipe a evoluir e a buscar melhores resultados ao longo do restante da temporada:
— Tem que trazer confiança, a gente tem que trazer os pontos positivos também pro Galo. Às vezes é muita coisa negativa, às vezes vão falar que a gente perdeu o jogo e vai vir algo negativo, então cabe a nós nos fecharmos, trazer o torcedor pro nosso lado, trazer coisas positivas. Hoje, apesar da dificuldade, foi uma classificação — analisou o goleiro.
🤑 Ganhe até R$100 em aposta extra na Esportivabet - somente hoje. Confira as regras
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias