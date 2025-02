Dérbi no Allianz: veja retrospecto e títulos de Palmeiras e Corinthians

A partida entre Palmeiras e Corinthians na próxima quinta-feira (6), válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, marca o décimo quarto encontro entre os rivais no Allianz Parque.

Mandante no clássico, o time de Abel Ferreira leva vantagem no confronto, com seis vitórias, contra quatro do rival, além de três empates. O Verdão também supera o Corinthians no número de gols marcados: 17 contra 12.

Palmeiras e Corinthians se enfrentando no Allianz Parque pelo Brasileirão A 2024. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Inauguração do Allianz

Inaugurado em 19 de novembro de 2014, o Allianz Parque se tornou a casa do Palmeiras e uma das principais arenas multiuso do Brasil. O estádio foi construído no lugar do antigo Palestra Itália e conta com uma estrutura de alto nível para jogos, shows e eventos.

A primeira partida oficial aconteceu no dia seguinte à inauguração, em 20 de novembro de 2014, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão enfrentou o Sport e acabou derrotado por 2 a 0, em um jogo marcado pela ansiedade da torcida e pela festa de abertura da nova casa alviverde.

As vitórias e o título do Corinthians no Allianz

Das quatro vitórias do Corinthians na casa do rival, uma foi especial e valeu um título para o Timão. Na final do Paulistão de 2018, o Alvinegro precisava vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, Cássio brilhou: defendeu as batidas de Dudu e Lucas Lima, e o Corinthians venceu por 4 a 3, conquistando o 29º título estadual de sua história.

Danilo comemorando seu gol no Dérbi em 2015. (Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Palmeiras também faturou título sobre o Corinthians no Allianz

Após perder para o Corinthians por 1 a 0 na fase de grupos do Paulistão de 2020 — a última derrota alviverde para o rival na competição —, o Palmeiras reencontrou o adversário na final.

O primeiro jogo, na Neo Química Arena, terminou sem gols. Na volta, nova igualdade no placar, e o Verdão, então comandado por Vanderlei Luxemburgo, garantiu o título nos pênaltis.

Palmeiras x Corinthians no Allianz Parque

13 jogos 6 vitórias do Palmeiras 4 vitórias do Corinthians 3 empates 17 gols marcados pelo Palmeiras 12 gols marcados pelo Corinthians

