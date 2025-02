Palmeiras: Estêvão busca quebra de tabu no Dérbi após cobrança de Abel

Estêvão entra em campo na partida entre Palmeiras e Corinthians com a missão de quebrar um tabu incômodo. Apesar de ser o grande destaque da equipe na última temporada, o jovem ainda não marcou em clássicos no profissional.

Ao todo, a Cria da Academia disputou duas partidas contra cada um dos três rivais estaduais. Sua única participação em gol foi no duelo contra o São Paulo, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando deu assistência para o centroavante Flaco López.

Com a presença de Estêvão entre os titulares, o Palmeiras encara o Corinthians na próxima quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com 11 pontos conquistados em seis rodadas, o Verdão ocupa a segunda colocação do grupo D, quatro atrás do líder São Bernardo.

Abel cobra mudança de postura de Estêvão

Após o empate sem gols com o Red Bull Bragantino, em casa, Abel Ferreira cobrou uma mudança de postura de Estêvão. Para o treinador, o jovem não vinha sendo objetivo em campo e estava exagerando nas jogadas individuais.

- É só ele não fintar a defesa três vezes. Depois da primeira, tem que fazer coisas. Tirou a defesa da frente, tem que cruzar, passar ou arrematar. Não precisa fintar três vezes - afirmou o treinador em entrevista.

O "puxão de orelha" surtiu efeito, e Estêvão, que estava em branco na temporada, marcou duas vezes na vitória por 4 a 1 sobre o Guarani, fora de casa.

Números de Estêvão em clássicos

6 jogos (5 titular) 1 assistência 387 minutos para participar de gol 3 grandes chances criadas 4 finalizações no gol (44%) 19 dribles certos (45%) 43% eficácia em duelos 10 faltas sofridas

Estêvão comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Joia vendida

Em junho de 2022, o Palmeiras acertou a venda de Estêvão ao Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões na cotação da época), considerando valores fixos e bônus previstos em contrato

A diretoria alviverde conseguiu negociar a permanência do jovem, que poderia se transferir em abril do próximo ano, quando completará 18 anos. O acordo garante sua presença até a disputa do Mundial de Clubes, marcado para os meses de junho e julho, nos Estados Unidos. Após o torneio, ele se apresentará à equipe londrina para o início da próxima temporada europeia.