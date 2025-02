Corinthians supera teste e espera evolução contra o Palmeiras

Na sua segunda partida em uma sequência de três jogos em seis dias, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Alex Santana, e assumiu a liderança do Grupo A no Campeonato Paulista. Ramón Díaz poupou grande parte do elenco para o duelo.

Matheuzinho, Diego Palácios, André Carrillo, Raniele, José Martínez, Igor Coronado e Memphis Depay sequer viajaram para Novo Horizonte. O técnico argentino recorreu a jovens, como o lateral-direito Jacaré e o meia Luiz Eduardo para o time titular.

Mesmo com tantos desfalques, o Corinthians venceu. A ideia de poupar jogadores é uma maneira de não expor os atletas a riscos, porém, também visa preparar os atletas para o clássico contra o Palmeiras, na quinta-feira (6), no Allianz Parque.

— Sabemos dessa rivalidade, as duas equipes vão se preparar para dar um bom espetáculo, os dois estão em condições. Tivemos oportunidade de recuperar alguns jogadores, vai ser intenso, duro difícil para nós, para eles também. Esse grupo sabe que dará o máximo para ganhar, vamos fazer de tudo para ganhar, temos que jogar — disse o treinador após vitória do Corinthians.

Foco no Dérbi

Mesmo após a vitória sobre o Novorizontino, o discurso dos jogadores era focado no confronto contra o Palmeiras. No fim da partida, a Fiel gritou que o Dérbi é uma 'guerra', algo que parece incorporado na mente dos jogadores.

Mesmo com a atuação abaixo do Corinthians, Hugo Souza, um dos líderes do elenco e que defendeu um pênalti no duelo, enfatizou a necessidade de poupar os atletas e parabenizou a ação da comissão técnica. O goleiro destacou a importância do Dérbi.

— Precisávamos descansar o grupo, todo mundo é importante, mas sabíamos que precisávamos descansar alguns jogadores porque sabemos que temos uma guerra na quinta-feira e, bom, parabéns a comissão técnica que teve coragem de pôr os meninos para jogar - disse o jogador.