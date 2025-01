Campeonato Paulista 2025: Guia Lance! traz análise dos times e palpites

Principal Estadual do Brasil, o Campeonato Paulista terá início nesta quarta-feira (15). E com o Guia do Lance! você terá análise dos times, informações sobre o campeonato, palpites e opinião de torcedores ilustres dos principais times.

Atual tricampeão, o Palmeiras chega ainda mais forte para buscar o inédito tetracampeonato. O Verdão trouxe Facundo Torres e Paulinho, e vai manter Estêvão até o meio do ano.

Vice-campeão em 2024, o Santos entra no torneio revigorado pela volta à Série A. O principal reforço para o Estadual é Tiquinho Soares. Maior campeão do torneio, o Corinthians aposta na boa fase da dupla Memphis Depay e Yuri Alberto para ser campeão novamente. Já o São Paulo trouxe o meia Oscar para dar ao time o jogador que a equipe necessitava.

Corinthians

O Corinthians é o maior vencedor do Campeonato Paulista, somando 30 conquistas. O último título da equipe no torneio foi em 2019, também a última vez em que o clube ergueu um troféu. Nas duas edições mais recentes, o alvinegro enfrentou dificuldades, sendo eliminado nas quartas de final em 2023 e ainda na fase de grupos em 2024. Esse cenário fez do estadual uma das prioridades para o time comandado por Ramón Díaz.

A equipe terminou o ano com nove vitórias seguidas no Brasileirão e uma vaga na Fase Preliminar 2 da Libertadores. A boa campanha coloca o Corinthians como um dos postulantes ao título deste ano. Nesta quinta-feira (16), o clube alvinegro encara o Red Bull Bragantino, às 19h30m (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O clube alvinegro não contratou reforços nesta janela de transferências e focou em manter o atual elenco. Do time que terminou a temporada, Ramón Díaz terá os desfalques de Breno Bidon, que perderá dez rodadas da primeira fase devido à disputa do Sul-Americano Sub-20, e de Rodrigo Garro, que realiza tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito

O time-base do Corinthians que deve iniciar a competição é formado por: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Alex Santana (Charles), Carrillo e Igor Coronado; Memphis e Yuri Alberto.

Favoritômetro: o Corinthians chega como um dos candidatos ao título.

Grupo A

Corinthians Botafogo-SP Inter de Limeira Mirassol

- Sem dúvida que a continuidade da base que teve uma reação espetacular no Brasileiro do ano passado traz uma boa expectativa para o Corinthians voltar a ser protagonista de uma competição que tem a sua cara, a sua história, e não à toa é o maior vencedor. As recentes eliminações precoces do Paulistão, especialmente no ano passado, quando caiu ainda na primeira fase, com certeza estão sendo usadas dentro do clube pra motivar o elenco a buscar esse título. Eu acredito numa grande campanha com condições de brigar com qualquer um - disse o ex-lateral-esquerdo Fábio Santos, ao Lance!.

Fábio Santos está confiante no favoritismo do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Como chegam os adversários do Corinthians

O Timão terá o Mirassol como principal adversário do grupo. A equipe do interior subiu para a Série A do Brasileirão pela primeira vez na História. Treinado por Eduardo Barroca, que colecionou passagem pelas categorias de base do Corinthians, o Leão Caipira possui jogadores de renome, como Claysson, com passagens pelo clube alvinegro, e Reinaldo, ex-Grêmio e São Paulo.

Botafogo-SP e Inter de Limeira correm por fora por uma vaga na fase de jogos eliminatórios do Campeonato Paulista. A equipe de Ribeirão Preto é treinada por Márcio Zanardi, técnico que chegou a ser especulado no Timão ano passado.

Ex-treinador do Cruzeiro, Felipe Conceição é o comandante da Inter de Limeira na disputa do Campeonato Paulista. Na última temporada, o clube disputou a Série D do Brasileirão e busca fazer boa campanha no estadual para garantir calendário.

SANTOS

O Santos inicia a campanha no Campeonato Paulista de 2025 com expectativas altas após temporada difícil em 2024, que incluiu a disputa da Série B do Brasileirão. Com profunda reformulação no elenco e no departamento de futebol, o clube busca retomar o protagonismo estadual e nacional.

O principal nome da reconstrução santista é o atacante Tiquinho Soares, que chega como maior reforço. Além dele, o Peixe incorporou ao time os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Léo Godoy e o meia Thaciano. A equipe é comandada por Pedro Caixinha, técnico português que teve passagem de destaque pelo Red Bull Bragantino e prometeu resgatar o estilo ofensivo característico do Alvinegro Praiano.

O Santos não conquista o título paulista desde 2016, quando superou o Audax na decisão. Atual vice-campeão do torneio, o clube quer encerrar o jejum nesta temporada.

O time-base deve ter: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Basso e Escobar; Diego Pituca, João Schmidt e Thaciano; Guilherme, Tiquinho Soares e Soteldo.

Favoritômetro: o Santos espera chegar, pelo menos, na semifinal do Paulistão.

Grupo B

Santos

Portuguesa

Guarani

Red Bull Bragantino

- Com um Santos mais fortalecido, o Campeonato Paulista será, como sempre, um grande teste. Acredito que o Santos mantém a estrutura com experiência e qualidade, com a permanência de alguns atletas e a expectativa da chegada de mais reforços - falou ao Lance! o ídolo santista Clodoaldo.

- A expectativa para o Santos é que, na verdade, é um ano diferente, é um recomeço. Um clube que fez uma Série B dentro das possibilidades para subir. Agora o Campeonato Paulista começa o ano para o Santos. Eu acho que as contratações, principalmente do Tiquinho, acho que é mais impactante, interessante para o clube. E agora a gente vai ter que acompanhar um pouco dessas expectativas criadas dentro do clube para a temporada. É um ano que todos os clubes também evoluíram, também tiveram bastante contratações. E os clubes do interior estão treinando há bastante tempo; então, o Santos tem um grande desafio pela frente aí, já nesse início do Campeonato Paulista - afirmou o ex-jogador Elano, ao Lance!.

Elano, ex-jogador do Santos (Foto: Divulgação)

Como chegam os adversários do Santos

A Portuguesa chega ao Paulistão 2025 em clima de otimismo renovado, após a reestruturação como Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A equipe rubro-verde fez contratações importantes e aposta na renovação para resgatar dias de glória. Entre os reforços está o centroavante Henrique Almeida, revelado pelo São Paulo.

A estreia será contra o Palmeiras, no Allianz Parque, quarta-feira (15). A Lusa busca surpreender em um torneio que já venceu em 1935, 1936 e 1973, além de ter sido vice-campeã em quatro oportunidades.

O Guarani entra no Paulistão como azarão da chave, enfrentando grandes desafios para avançar ao mata-mata. O Bugre contratou 14 reforços, incluindo três novidades na última semana, e aposta no espírito de superação para surpreender os favoritos.

Após escapar por pouco do rebaixamento no Brasileirão de 2024, o Red Bull Bragantino inicia o Paulistão com mudanças significativas no elenco. O clube investiu principalmente no setor ofensivo, trazendo os atacantes Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Fernando.

A estreia do Massa Bruta será contra o Corinthians, no Nabi Abi Chedid, quinta-feira (16), às 19h30m. O Bragantino quer evitar os sustos da temporada passada e chegar mais forte nas fases decisivas.

- Estou muitíssimo feliz com a minha Lusa na elite. Eu gostaria de ver a Portuguesa jogando um belo futebol: que chegue o mais longe possível nesse Paulistão - disse Lady Lu, cantora e torcedora do clube.

A cantora Lady Lu, torcedora da Portuguesa de Desportos (Foto: Arquivo pessoal)

São Paulo

O Tricolor quer voltar a conquistar o Paulistão após três edições. O clube tem 22 títulos e é o terceiro maior vencedor, empatado com o Santos. Campeão em 2021, quando saiu de uma fila de 15 anos sem um troféu do estadual, a equipe comandada por Luis Zubeldía será o único dos quatro grandes do estado a estrear depois na competição. O elenco está em Orlando (EUA), onde faz pré-temporada, e teve a primeira rodada contra a Inter de Limeira adiada para o dia 10 de fevereiro.

O primeiro jogo será diante do Botafogo-SP, no dia 20 de janeiro, às 20h, em Ribeirão Preto. A programação prevê que parte dos atletas retorne antes dos Estados Unidos para integrar o grupo de relacionados para esse jogo, e que outros jovens da base de Cotia completem o elenco da partida. O time principal só estará à disposição a partir da terceira rodada.

A grande novidade do São Paulo é o retorno do meia Oscar. Mais de uma década depois de deixar o clube, o jogador está de volta ao Tricolor e quer conquistar seu primeiro título "valendo". Isso porque o meio-campista integrou o elenco campeão brasileiro em 2008, mas não atuou em qualquer partida da competição.

Além de Oscar, o técnico Luis Zubeldía ganhou o reforço do lateral esquerdo Enzo Díaz, que chega por empréstimo do River Plate. Wendell, do Porto, assinou pré contrato e chegará no meio do ano. O Tricolor ainda busca mais um lateral pelo lado direito, e o treinador argentino já sinalizou que o clube monitora mais três ou quatro jogadores.

O time-base tem mudanças com a chegada do meia e do lateral, que devem ser titulares. Além das contratações, o Tricolor tem o "reforço" de Pablo Maia, que volta de uma grave lesão muscular, e briga por posição no setor. No ataque, Calleri e Luciano seguem como as referências ofensivas.

Favoritômetro: o São Paulo é um dos candidatos ao título.

Grupo C

São Paulo

Noroeste

Água Santa

Novorizontino

- A minha expectativa para São Paulo nesse Paulista é de uma equipe mais protagonista, né? O São Paulo, tem a chegada do Oscar, jogador muito experiente e com bagagem que dispensa comentário para auxiliar o Lucas. O São Paulo não fica tanto na dependência do Lucas como ano passado. Com a chegada do Oscar, com a chegada do Enzo Díaz, a expectativa do torcedor é de protagonismo, é chegar para ser campeão. Então, essas contratações trazem um grande peso e colocam o São Paulo num patamar de equipe protagonista para o Campeonato Paulista e para a sequência do ano - opinou o ex-jogador Cicinho, ao Lance!.

Cicinho, ex-jogador do São Paulo (Foto: Fellipe Lucena)

Como chegam os adversários do São Paulo

O principal concorrente do Tricolor no Grupo C é o Novorizontino. A equipe brigou até a rodada final da Série B 2024 por uma vaga no G4 e chegou a liderar a competição durante algumas rodadas. Em 2024, também eliminou o São Paulo nas quartas de final na disputa de pênaltis. Nesta edição, o Tigre deve chegar na fase de mata-mata e pode ser uma surpresa nas semis mais uma vez.

Os outros dois times correm por fora. Apesar de ser o atual vice-campeão, o Água Santa será uma surpresa, caso avance para o mata-mata. A equipe fechou com o técnico Marcelo Cabo para a disputa do campeonato.

O Noroeste é comandado por Paulo Comelli e também será surpresa caso se classifique no grupo. O clube tem apostado em veteranos, como o lateral direito Cicinho, ex-Bahia, e os goleiros Felipe Alves, que teve boa passagem pelo Fortaleza, e Fernando Henrique, que marcou época no Fluminense.

Palmeiras

Tricampeão do Paulistão (2022, 23 e 24), o Palmeiras busca o quarto título consecutivo, algo inédito na história do clube. O primeiro compromisso da equipe comandada por Abel Ferreira, por sua vez, acontece na próxima quarta-feira (15), às 21h35m (de Brasília), contra a Portuguesa, no Allianz Parque.

A tendência é que o Verdão comece a competição com um time alternativo, mesclando titulares da última temporada com jogadores da base, como Luighi, Thalyes, Allan, Benedetti e Figueiredo, promovidos à equipe principal em janeiro.

A grande novidade do Verdão será Facundo Torres. Anunciado ainda em dezembro, o atacante uruguaio foi contratado ao Orlando City, dos Estados Unidos, por 12 milhões de dólares fixos (R$ 72 milhões à época), além de possíveis 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) em variáveis.

Paulinho, outra novidade do Verdão, segue tratando a fratura por estresse na tíbia da perna direita e deve perder o Paulistão. A tendência é que o jogador esteja disponível para a comissão técnica no início do Brasileirão.

Favoritômetro: o Palmeiras chega com o principal postulante ao título.

Grupo D

Palmeiras

Ponte Preta

São Bernardo

Velo Clube

- A expectativa para o Palmeiras, como sempre, é o time que entra como favorito para essa competição. É um momento para lançar a garotada, como o Palmeiras vem fazendo todo ano, aproveitar esse momento para lançar esses jogadores que estão melhor fisicamente, porque estavam se preparando para a Copa São Paulo; então a condição deles é melhor, e é hora de botar esses jogadores. Mas o Palmeiras tem que ficar muito atento, tem uma temporada muito importante para o clube, tem o Mundial de Clubes, no meio do ano, que vai exigir muito, e é uma coisa que a torcida gostaria muito que o Palmeiras conquistass; então, vai ser um ano difícil. Mas com certeza com uma perspectiva boa de conquistas, mais uma vez - disse o ex-jogador Galeano, ao Lance!.

Galeano, ex-jogador do Palmeiras (Foto: SE Palmeiras)

Como chegam os adversários do Palmeiras

Tradicional equipe do interior de São Paulo, a Ponte Preta foi rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro na última temporada e chega com elenco reformulado para a disputa do Paulistão. O São Bernardo, também disputava a mesma divisão do Nacional, mas terminou a última temporada na última colocação de seu grupo, atrás de Volta Redonda, Remo e Botafogo-PB.

Adversário mais modesto, o Velo Clube, de Rio Claro, retorna à elite do estadual após 40 anos, com a missão de não ser rebaixado.

Maiores campeões do Paulistão

Corinthians: 30 títulos

Palmeiras: 26 títulos

São Paulo: 22 títulos

Santos: 22 títulos

Paulistano: 11 títulos

São Paulo Athletic: 4 títulos

Portuguesa: 3 títulos

AA das Palmeiras: 3 títulos

Germânia: 2 títulos

Americano: 2 títulos

Internacional-SP: 2 títulos

São Bento: 2 títulos

Ituano: 2 títulos

São Caetano: 1 título

Inter de Limeira: 1 título

Bragantino: 1 título

Albion: 1 título

Juventus-SP: 1 título

Regulamento

O Paulistão 2025 sofreu pequenas alterações em relação à edição passada. Neste ano, será utilizado um sistema importado de ligas europeias, como a Premier League, da Inglaterra, e a Bundesliga, da Alemanha, com o foco de deixar as partidas mais dinâmicas. O chamado "multiball" consiste em deixar suportes espalhados ao redor do gramado onde as bolas ficarão à disposição dos jogadores para que eles façam a reposição em jogo para cobranças de lateral ou substituição da bola, quando necessário. Os gandulas serão os responsáveis por colocar as bolas no suporte do "multiball". Ao todo, serão 16 bolas disponíveis por partida.

O torneio, no entanto, não sofreu mudanças na forma de disputa. Ocorrerão quatro fases principais, seguindo o regulamento tradicional:

Fase de grupos

Os 16 clubes são divididos em quatro grupos com quatro equipes, cada. Os times enfrentam os adversários dos outros grupos. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

Quartas de final e semifinais

As quartas de final e as semifinais do Campeonato Paulista serão disputadas em jogos únicos. Caso a partida termine empatada, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Final

A grande final do Campeonato Paulista será disputada em jogos de ida e volta, e o mando será definido conforme a campanha geral das equipes finalistas.

Rebaixamento

Os dois times com pior desempenho na classificação geral serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista.

Premiação

A premiação da edição de 2025 será a mesma dada ao campeão de 2024: R$ 5 milhões. O mesmo acontecerá com o valor reservado ao vice-campeão. Assim como o Santos no último ano, o segundo colocado receberá R$ 1,65 milhão. Serão distribuídas premiações do 1º ao 14º colocado, que totalizarão R$ 11,33 milhões.

Além disso, os clubes também receberão quantias pela participação no campeonato. Os quatro times cabeças de chave, ou seja, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, ganharão R$ 44 milhões, cada, só por jogarem o Paulistão. Ao todo, a FPF distribuirá em cotas de participação mais de R$ 300 milhões.

💰Premiação pela colocação final no Paulistão 2025:

1º - R$ 5 milhões

2º - R$ 1,65 milhão

3º - R$ 1,08 milhão

4º - R$ 850 mil

5º - R$ 500 mil

6º - R$ 450 mil

7º - R$ 420 mil

8º - R$ 400 mil

9º - R$ 220 mil

10º - R$ 200 mil

11º - R$ 180 mil

12º - R$ 150 mil

13º - R$ 130 mil

14º - R$ 100 mil

Onde assistir

Os jogos serão transmitidos por canais da TV aberta, da TV fechada e streamings:

Canal do Paulistão no YouTube

Record TV

TNT Sports

Max

Cazé TV