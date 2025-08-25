menu hamburguer
Jardim faz suspense quanto a time do Cruzeiro para o clássico

Treinador afirma que pode mexer em uma ou duas posições para jogo pela Copa do Brasil

Técnico Leonardo Jardim, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
imagem cameraLeonardo Jardim avisa que deve poupar jogadores na partida contra o São Paulo, após o clássico pela Copa do Brasil (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 25/08/2025
17:45
Os jogadores do Cruzeiro fizeram, nesta segunda-feira (25), o segundo treino de preparação para o clássico contra o Atlético-MG, quarta-feira (27), às 19h30, na Arena MRV, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim poderá repetir a escalação da equipe que venceu o Internacional por 2 a 1, sábado (23), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Na entrevista coletiva após a vitória sobre o Internacional, Leonardo Jardim fez algum mistério, anunciando que poderia fazer alguma alteração na equipe:

- Em relação ao clássico, será um jogo que vai dar tempo para recuperar (o desgaste). Não sei se serão com estes 11, mas um time muito parecido com este, que pode haver só uma ou duas trocas dentro do 11 – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Uma possível novidade seria a estreia do atacante colombiano Sinisterra, apresentado na sexta-feira (22). O jogador vem participando dos treinos com os companheiros na Toca da Raposa, mas ainda não está em plenas condições físicas.

- O clássico é sempre um superjogo, um jogo muito emotivo, que as duas equipes têm sempre um empenho muito forte para sair vitorioso e felicitar seus torcedores. E isso não vai fugir do caráter emocional – disse Leonardo Jardim.

Preocupação maior de Jardim é com desgaste após o clássico

O técnico do Cruzeiro explicou porque não poupou nenhum jogador no jogo contra o Internacional visando o clássico contra o Atlético-MG:

- Nós damos importância para aquilo que é o próximo jogo. Penso que o jogo em que poderemos gerir é contra o São Paulo. Com dois dias só de recuperação depois do clássico, vamos precisar ter algum cuidado com alguns jogadores, e, com certeza, fazer algumas trocas – afirmou.

Atacantes Lautaro Diaz e Kaio Jorge do Cruzeiro em treino na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Convocado para a Seleção Brasileira, Kaio Jorge enfrenta o Atlético-MG quarta-feira (27) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim ganhou dois jogadores que não estavam à disposição para a partida contra o Internacional. O goleiro reserva Leo Aragão recuperou de leve contusão no quinto dedo da mão direita, e o atacante Marquinhos, de incômodo na coxa. Os jogadores voltam aos treinos na tarde desta terça-feira (26), na Toca da Raposa.

