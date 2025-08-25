Atlético-MG confirma a contratação do zagueiro Ruan Tressoldi
O Galo acertou o empréstimo do atleta, pelo período de 12 meses, junto ao Suassuolo, da Itália, com opção de compra
O Atlético-MG confirmou nesta segunda-feira (25) a contratação do zagueiro Ruan Tressoldi para reforçar o elenco nas disputas do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.
O Galo acertou o empréstimo do atleta, pelo período de 12 meses, junto ao Suassuolo, da Itália, com opção de compra.
Formado nas bases do Novo Hamburgo e do Grêmio, Ruan estreou como profissional justamente diante do Galo, em dezembro de 2017, no Brasileirão.
No início de 2024, o CIES Football Observatory apontou que Ruan Tressoldi ficou em segundo lugar no levantamento de zagueiros com com melhor média de aceleração por partida no futebol mundial, só atrás de Danilo, então na Juventus, e atualmente jogador do Flamengo.
Ruan Tressoldi é o 16º jogador a ingressar no elenco profissional do Atlético para a temporada 2025, considerando também o retorno de empréstimo do atacante Isaac. A lista de contratações: Gabriel Menino, Patrick, Natanael, Júnior Santos, Tomás Cuello, Rony, Caio, Ivan Román, João Marcelo, Vitor Hugo, Dudu, Biel, Alexsander, Reinier e Ruan.
Mais informações sobre a apresentação oficial do atleta serão divulgadas em breve pelos canais oficiais do Atlético.
Ficha técnica:
Nome completo: Ruan Tressoldi Netto
Data de nascimento: 7 de junho de 1999 (26 anos)
Local de nascimento: Tramandaí (RS)
Posição: Zagueiro
Clubes:
- Novo Hamburgo – 2017
- Grêmio – 2017-2021
- Suassuolo – 2021-2024
- São Paulo – 2024-2025
- GALO – desde 2025
Títulos conquistados:
- Campeonato Gaúcho – 2018 (Grêmio)
- Campeonato Gaúcho – 2019 (Grêmio)
- Campeonato Gaúcho – 2020 (Grêmio)
- Campeonato Gaúcho – 2021 (Grêmio)
- Recopa Gaúcha – 2019 (Grêmio)
- Recopa Gaúcha – 2021 (Grêmio)
